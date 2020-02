Le zombie coréen déchire absolument Alexander Volkanovski sur ses capacités de finition

Chan Sung Jung a déchiré le champion poids plume Alexander Volkanovski pour ses capacités de combat MMA – ou son absence. “Le zombie coréen” s’est moqué du combattant australien pour ne pas avoir éliminé ses adversaires lors de ses combats à l’UFC.

Volkanovski a connu une année fulgurante en 2019. Après une victoire décisive sur Jose Aldo, le joueur de 31 ans a terminé l’année en beauté en battant Max Holloway pour remporter le titre de 145 livres en promotion. Il est récemment apparu dans l’émission Ariel Helwani pour discuter de son ascension vers la célébrité et des combats à venir.

Un combattant qui n’a pas été impressionné par son apparence de podcast était son compatriote, le coréen Zombie. Sur Instagram, il a partagé une capture d’écran de l’émission avec une légende se moquant du combattant:

«Votre dernier KO a eu lieu il y a plus de 10 ans. 🤣🤣🤣🤣🤣 # pillowforhands #weak @arielhelwani @alexvolkanovski. ”

Le combattant de l’UFC Drakkar Klose et champion des poids coq, Henry Cejudo a commenté le post de Sung Jung, riant de son insulte.

Malgré la déclaration de TKZ, le dossier de Volkanovski dit le contraire car il a remporté 11 victoires TKO / KO depuis ses débuts professionnels en 2012. Le commentaire incendiaire du Zombie coréen pourrait être dû aux performances récentes de Volkanovski. En 2019, il a remporté tous ses combats par décision.

Pendant ce temps, la star coréenne, Chan Sung Jung, vient de terminer une déclaration au premier tour contre Frankie Edgar (qui a remplacé Brian Ortega). ‘The Korean Zombie’ a atteint le premier tour du show-stopper lors de ses deux combats les plus récents.

Son insulte sur Instagram pourrait être une tentative d’inciter Volkanovski à se battre, et potentiellement de tirer les 145 livres de sa portée. Plus tôt ce mois-ci, Sung Jung a publié une capture d’écran d’un article de BJ Penn où Alexander Volkanovski a répondu à un appel précédent et a dit à Jung: «Ce ne sera pas si facile.»

Le zombie coréen a légendé la capture d’écran avec le commentaire “Vous avez peur que vous vous fassiez tuer par le compagnon zombie? 🧟‍♂️ #chicken #again #seeyousoon. “

Pensez-vous que The Korean Zombie a ce qu’il faut pour éliminer le nouveau champion de la division? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.