Le Zombie coréen doit être opéré des yeux après sa victoire sur Frankie Edgar à l'UFC Busan

«Le zombie coréen» Chan Sung Jung a remporté la plus grande victoire de sa carrière d'arts martiaux mixtes aujourd'hui, battant Frankie Edgar par le premier tour TKO dans le Main Event de l'UFC Busan.

Ce fut une performance incroyable de «TKZ», qui a culminé dans sa huitième carrière «performance de la nuit» des officiels de l'UFC.

Jung (16-5 MMA) a réussi à bousculer Edgar avec un coup de poing au début du combat et laisserait tomber 'The Answer' avec une combinaison peu de temps après. Après une brève échauffourée au sol, le coréen Zombie laisserait de nouveau tomber Edgar avec un coup de poing et cette fois mettrait l'ancien champion des poids légers de l'UFC à l'écart avec le sol et la livre.

La victoire a amélioré le dossier de Jung à 2-0 en 2019, alors qu'il avait auparavant TKO’d Renato Moicano au tout premier tour de l'UFC Greenville.

Après sa victoire sensationnelle sur Edgar, "The Korean Zombie" a appelé à une bagarre avec le nouveau champion des poids plumes de l'UFC, Alexander Volkanovski, dans son interview d'après-combat avec Dan Hardy.

Malheureusement, ce combat devra attendre, car le champion australien doit passer sous le couteau avec des médecins pour réparer sa main cassée.

Apparemment, "The Korean Zombie" devra également subir une intervention chirurgicale après sa dernière apparition en octogone.

Lors de la conférence de presse d'après-combat, Chan Sung Jung a révélé qu'il souffrait d'une affection oculaire qui lui faisait voir double et qu'une intervention chirurgicale était nécessaire pour résoudre le problème.

Le zombie coréen a une maladie des yeux qui lui fait voir double et aura besoin d'une intervention chirurgicale. #UFCBusan Post Fight Presser

– John Hyon Ko (JHK) (@JHKMMA) 21 décembre 2019

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 décembre 2019

