Le Zombie coréen fait un court travail à Frankie Edgar à l'UFC Busan et appelle au titre

Frankie Edgar a accepté d'intervenir à court préavis contre Chan Sung Jung à l'UFC Busan, mais revient à la maison avec la perte la plus rapide de sa carrière MMA après que "The Korean Zombie" l'ait arrêté de manière impressionnante au premier tour de leur événement principal poids plume dans le Sud Corée.

Edgar a dû faire face à une taille énorme et atteindre un désavantage dans ce qui pourrait être son dernier combat à 145 livres, et a échoué dans sa tentative de faire tomber Jung. "The Korean Zombie" lui a fait payer sur les pieds, en le balançant et en le laissant tomber avec un combo et en prenant immédiatement le dos au sol.

Jung n'arrêtait pas de le frapper au sol, mais Edgar a survécu et a réussi à se relever. "Le Zombie coréen" ne le laisserait pas s'échapper, cependant, le renversant à nouveau, et cette fois en s'assurant que l'arbitre Marc Goddard le sauverait de plus de dégâts à la marque 3:18.

Avec des éliminatoires consécutives du premier tour en 2019 et la troisième place dans l'histoire des poids plumes, "The Korean Zombie" n'a pas tardé à demander une chance au champion Alexander Volkanovski, récemment couronné de 145 livres.

"Je veux Volkanovski", a déclaré Jung en anglais lors de son entretien d'après-combat.

Parlant à travers un traducteur, "The Korean Zombie" a réagi à l'une des plus grandes victoires de sa carrière six mois après une victoire de 58 secondes sur Renato Moicano.

"J'étais prêt à disputer les cinq manches pendant 25 minutes, mais mes entraîneurs et mon équipe ont dit que cela n'arriverait pas", a déclaré Jung. «La dernière fois, on m'a dit que mon combat n'était que de la chance, mais pas cette fois.»

Les poids lourds légers Volkan Oezdemir et Aleksandar Rakic ​​ont mené une bataille serrée et amusante en trois rounds dans le co-événement principal en Corée du Sud. Rakic ​​s'est ouvert avec un genou volant et est immédiatement allé pour une guillotine, mais Oezdemir s'est finalement échappé. Rakic ​​est allé avec des coups de poing tandis que les Suisses ont décoché des coups de pied qui ont fait des dégâts sous le genou gauche de Rakic. Après trois tours serrés, Oezdemir a remporté une décision partagée.

En hausse de 2-1 en 2019 après une victoire par élimination directe contre Ilir Latifi et une perte de décision controversée face à Dominick Reyes, Oezdemir reste intéressé par une revanche avec le prétendant au titre de 205 livres, qui devrait défier Jon Jones pour l'or UFC en février. 8, mais a ensuite appelé un autre adversaire dangereux.

"Vous savez déjà que je veux mon match revanche avec Dominick Reyes parce que tout le monde sait que cette décision a été une connerie", a déclaré Oezdemir dans son interview après le combat. "Il va faire ses propres affaires, mais en attendant, je veux combattre Anthony Smith."

Toujours sur la carte de combat UFC Busan, Charles Jourdain et Doo Ho Choi se sont livrés à une bagarre passionnante dans la strophe d'ouverture, échangeant des mains et des coups de pied. Choi a secoué et laissé tomber le Canadien dans le premier, mais Jourdain a eu le dernier rire dans les dernières secondes du tour suivant, atterrissant un compteur à gauche suivi d'une main droite renversant Choi et sortant (regardez ici).

Victorieux pour la première fois dans l'Octogone après avoir perdu une décision face à Desmond Green lors de ses débuts en mai, Jourdain a demandé un bonus après le combat «pour sortir du sous-sol de mes parents» et a appelé Cub Swanson, récemment blessé au genou. dans un match de lutte au Quintet.

Trois combattants sud-coréens ont remporté la première partie de la carte principale. Da Un Jung a réveillé la foule avec une impressionnante première ronde contre Mike Rodriguez. Jung a lâché Rodriguez avec une main droite vicieuse, le mettant à froid avec quatre suivis en seulement 64 secondes (regardez ici). Jung a maintenant remporté 12 matchs de suite avec 11 arrivées.

Le poids moyen Jun Yong Park et le poids coq Kyung Ho Kang ont remporté des décisions dans leur pays d'origine, dépassant respectivement Marc-André Barriault et Liu Pingyuan.

Le point culminant de la carte préliminaire est venu des combattants brésiliens Alexandre Pantoja et Amanda Lemos, qui ont marqué des finitions au premier tour contre Matt Schnell (voir ici) et Miranda Granger. Raoni Barcelos et Ciryl Gane ont remporté des victoires importantes sur Said Nurmagomedov et Tanner Boser.

Cliquez ici pour les résultats complets de UFC Busan.