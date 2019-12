Le zombie coréen fait une déclaration après sa victoire sur Frankie Edgar

"Le zombie coréen" Chan Sung Jung (16-5 MMA) a remporté une victoire massive sur l'ancien champion des poids légers Frankie Edgar lors du Main Event de l'UFC Busan.

"TKZ" et "The Answer" sont entrés en collision dans une confrontation poids plume, ceci après que Brian Ortega a été contraint de se retirer de l'événement en raison d'une blessure.

Edgar revenait à l'action pour la première fois depuis qu'il avait subi une défaite contre Max Holloway dans sa candidature pour le titre poids plume des promotions à l'UFC 240.

Pendant ce temps, Jung revenait à l'action pour la première fois depuis qu'il avait terminé Renato Moicano au tout premier tour à l'UFC Greenville.

La tête d'affiche de l'UFC Busan de ce soir n'a pas duré longtemps car "The Korean Zombie" a pu blesser Frankie Edgar avec un coup de poing solide quelques instants seulement dans le premier tour. Après avoir abandonné le natif du New Jersey à deux reprises, «TKZ» est rapidement intervenu et a terminé le combat avec du sol et de la livre (voir cela ici).

Après sa victoire sensationnelle, qui a eu lieu devant une foule rugissante en Corée du Sud, Chan Sung Jung s'est rendu sur sa page Facebook personnelle où il a publié la déclaration suivante à ses fans.

«Rien ne change. Ce n'est pas encore fini, donc j'essaierai la même chose que j'essaierai la même chose que j'essaierai la même chose que je ferai la même chose. Aujourd'hui était le meilleur de Busan. Merci tout le monde. #Ufcbusan #ufc #aomg #koreanzombie ”

Peu de temps après la fin de l’événement d’aujourd’hui, ‘The Korean Zombie’ a révélé qu’il nécessiterait une chirurgie oculaire en raison d’une affection dont il souffre (plus ici).

Cela dit, Jung a toujours appelé son tir pour être le prochain homme à défier le champion des poids plumes UFC nouvellement couronné Alexander Volkanovski lors de son interview après le combat.

Qui aimeriez-vous voir Chan The Sung Jung se battre dans son prochain octogone? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 décembre 2019