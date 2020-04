Le zombie coréen révèle plusieurs façons de tricher à la pesée, les combattants réagissent

Chan Sung Jung, AKA The Korean Zombie, veut s’assurer que tout le monde est sur un pied d’égalité.

Le combattant sud-coréen de 33 ans a grimpé les rangs des poids plumes de l’UFC après avoir remporté deux finitions consécutives au premier tour sur Renato Moicano et Frankie Edgar. Bien qu’il espère un tir au titre lors de son prochain combat, Jung sera hors de combat, au moins, jusqu’à l’été après avoir opté pour une chirurgie oculaire.

Alors que le monde est dans un état de confusion en raison de la pandémie de coronavirus en cours, Korean Zombie a décidé d’utiliser ce temps pour éduquer les fans. Dans une nouvelle vidéo, Jung – avec l’aide du combattant du Road FC a tiré le rideau sur les façons dont les combattants peuvent tricher pendant les pesées avant le combat.

Après avoir démystifié quelques mythes, Jung plonge dans certains des moyens communs et rares que les combattants peuvent tromper. Deux des exemples communs: la triche serviette et la triche coude.

Sur le premier, il y a quelques exemples dont les fans pourraient se souvenir. Avant sa défense du titre des poids lourds légers contre Anthony Johnson à l’UFC 210, Daniel Cormier est monté sur la balance et pesait 1,2 livres au-dessus de la limite du championnat. Quelques minutes plus tard, «DC» est revenu à l’échelle et a atteint la marque à 205 livres.

Après un examen plus approfondi, Cormier a été montré avec ses mains agrippant la serviette qui était placée devant lui alors qu’il prenait du poids, et il a été accusé d’utiliser un vieux truc de pesée de lutte. La Commission sportive de l’État de New York a par la suite modifié ses règles pour empêcher toute manipulation à l’échelle.

Esther Lin, MMA Fighting

Un peu plus de deux ans plus tard, Hakeem Dwadou a été le dernier à atteindre la balance avant son combat contre l’UFC 240 contre Yoshinori Horie. Dwadou atteindrait la limite de 146 livres, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les mains de 28 ans étaient légèrement placées sur le dessus de la serviette.

L’une des mesures les plus inconnues que le zombie coréen a vu les combattants prendre à l’échelle est ce qu’il appelle la «compétence du doigt».

“Je ne sais pas si je peux en parler, mais c’est probablement l’une des plus grandes méthodes d’arnaque par pesage que les combattants ont utilisées”, a expliqué Jung. “Une fois qu’un combattant monte sur la balance pour peser, le deuxième combattant se tiendra juste à côté d’eux pour vérifier et voir s’il a atteint le poids requis. Si le combattant ne l’a pas fait, avec un seul doigt, il soulèvera légèrement le bas du combattant.

«C’est l’une des méthodes les plus intéressantes que j’ai vues», poursuit Jung. «Je n’applique même pas de pression, mais j’utilise juste légèrement mon doigt pour soulever Seung Min. Je ne fais littéralement rien, je le touche juste légèrement. “

“Cela prend environ une livre”, répond Seung Min de manière choquante.

“Disons que le poids requis était de 143 (livres), et avec les sous-vêtements enlevés, le combattant pesait 142, je continuerais et je soupçonnerais que quelque chose ne va pas si vous trouvez le deuxième combattant derrière eux”, continue Jung. «Il est très rare de tomber à 142 contre 143, car un combattant a retiré un vêtement.

“Les sous-vêtements ne pèsent pas une livre.”

Plus tard dans la vidéo, Jung applique plus d’une poussée à Seung Min, et il enlève près de huit livres de l’échelle.

«J’en ai beaucoup été témoin», a-t-il déclaré. «Je ne fais que partager cela dans l’espoir que cela ne se reproduise plus jamais. Lors d’une pesée, si vous repérez leur deuxième derrière eux, ils doivent tous les deux être sérieusement pénalisés.

«Je les partage parce que je veux que l’industrie du MMA soit un meilleur endroit. Arrêter les combattants de tromper le système pourrait être un point de départ. »

Interrogé sur une réaction potentielle, Jung déclare que cela n’aurait aucun sens. Essentiellement, a-t-il dit, la vidéo a été créée pour diffuser plus de sensibilisation aux choses qui peuvent être repérées.

“Si nos fans sont conscients de ce que font les combattants, peut-être que cela les empêchera de le faire”, a-t-il déclaré. «Couper du poids est plus difficile que le combat réel. Si vous n’êtes pas déterminé à réduire votre poids et que vous finissez par tricher à la pesée, vous êtes injuste envers la personne qui a effectué la coupe de façon honnête. “

MMA Fighting a contacté plusieurs combattants de la liste de l’UFC pour donner leur réaction à la vidéo de The Korean Zombie:

Jalin Turner: «Cette vidéo était drôle lol. J’ai beaucoup appris et j’ai déjà vu des combattants utiliser ces techniques auparavant et je n’ai même pas remarqué.

«Je ne savais pas qu’il y en avait tellement, c’était pour tromper l’échelle. Cela aurait pu m’aider la seule fois où j’ai manqué de poids (rire en plaisantant). »

Cody Stamann: «Honnêtement, il s’agit d’une répartition étonnante de ce qu’est réellement une réduction de poids pour quelqu’un qui ne comprend pas. Les gens ne comprendront jamais le véritable enfer d’une réduction de poids.

«Je voudrais approfondir la douleur, les courbatures, les battements de cœur qu’apporte une déshydratation extrême. Grand fan de The Korean Zombie. J’espère qu’il aura une chance de remporter le titre. »

Lauren Murphy: «C’est fou. Je ne connaissais pas la plupart de ceux-ci, en particulier les filles qui pincaient le tissu pour faire du poids.

“Je vais regarder comme un faucon maintenant.”