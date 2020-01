Le zombie coréen riposte à Alexander Volkanovski

Le champion poids plume de l’UFC Alexander Volkanovski et le meilleur concurrent Chan Sung Jung – mieux connu sous le nom de Korean Zombie – ont fait des allers-retours au cours des dernières semaines, et cette tendance ne semble pas encore terminée.

L’échange de la paire a commencé lorsque le zombie coréen a suggéré qu’il pourrait terminer Volkanovski rapidement, tout comme il l’a fait pour Renato Moicano et Frankie Edgar en 2019.

“Pour chaque combat, je m’améliore”, a récemment déclaré le Zombie au MMA Junkie. «Et si je me préparais à lutter contre Volkanovski, je m’améliorerai encore. Les deux combats que j’avais en fait un plan de match, Renato Moicano et Frankie Edgar, ont été terminés au premier tour. Ce fait ne changera pas simplement parce que je fais face à un champion. Pour ajouter, j’ai plus d’expérience en tant qu’événement principal que lui. “

S’adressant à BJPENN.com, Volkanovski a répondu à cette prédiction du coréen zombie, assurant qu’il ne serait pas aussi facile à battre.

“Au niveau du match, tu viens me précipiter comme [you did against Edgar], vous venez me balancer comme ça, je ne serai pas là ou je vais vous en mettre un sur le menton », a déclaré Volkanovski à propos du Zombie coréen. “Vous venez à moi avec les bras baissés comme ça, en vous balançant de la f ** king hip comme ça, je vais vous endormir. Je ne veux pas dire ça d’une mauvaise façon. Ils vont tous évidemment penser qu’ils peuvent me battre. Bon sur eux. Ils devraient penser cela. Ils doivent croire en eux-mêmes, mais ce ne sera pas si simple. Laissez-moi vous dire cela. “

La volée la plus récente de cette guerre des mots est venue du côté coréen. Il a offert une réplique rapide à l’interview de Volkanovski avec BJPENN.com sur Instagram.

“Vous avez peur de vous faire tuer par le compagnon zombie?” – Le zombie coréen sur Instagram.

Selon vous, qui gagnerait ce match de poids plume convaincant?

