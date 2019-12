Le zombie coréen veut ensuite Alexander Volkanovski!

‘The Korean Zombie’ a sans doute remporté la plus grande victoire de sa carrière aujourd'hui à l'UFC Busan, arrêtant l'ancien champion des poids légers Frankie Edgar au tout premier tour.

Chan Sung Jung (16-5 MMA) a réussi à faire basculer le natif du New Jersey au début du combat avec un coup de poing solide et a rapidement utilisé cet élan pour prendre le contrôle du combat. Peu de temps après, «TKZ» lâchait «La réponse» avec une combinaison et se mit immédiatement à reprendre le dessus. Edgar se précipiterait librement, mais a finalement été abandonné à nouveau et cette fois a été mis de côté par des frappes au sol et en livres (voir cela ici).

Cette victoire a marqué la huitième victoire de Jung sous la bannière de l’UFC, et pour ses efforts, il a reçu sa huitième carrière en bonus "performance de la nuit" de la promotion.

Après avoir connu un score parfait de 2-0 dans l'Octogone en 2019, avec ces deux victoires à venir en guise de premier tour, The Korean Zombie espère maintenant défier le titre poids plume dans son prochain combat.

‘TKZ’ a appelé le nouveau champion des poids plumes UFC Alexander Volkanovski dans son interview post-combat avec Dan Hardy.

"Je veux Volkanovski!", A crié Chan Sung Jung avec insistance.

L'Australien a remporté les promotions convoitées du titre poids plume au début du mois à l'UFC 245, battant Max Holloway par décision unanime.

Image: @ufc sur Instagram

Malheureusement, Volkanovski doit passer sous le couteau pour faire réparer sa main cassée par des médecins. Un combat avec ‘TKZ’ devra donc attendre.

D'autres options pour Chan Sung Jung incluent le concurrent de la division vivace Zabit Magomedsharipov, l'ancien champion Max Holloway ou un match revanche avec Yair Rodriguez.

Qui aimeriez-vous voir le combat du zombie coréen dans sa prochaine apparition en octogone? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21 décembre 2019

