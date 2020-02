Leah McCourt et Charlie Ward victorieux au Bellator Dublin

Le Bellator Dublin a perdu son événement principal en moins de trois semaines lorsque James Gallagher s’est retiré avec une blessure, mais sa coéquipière SBG Leah McCourt l’a remplacé comme attraction principale et a gagné pour la foule irlandaise.

Mais ce n’a pas été facile.

McCourt, un combattant amateur MMA décoré qui a réussi jusqu’à présent en tant que poids plume professionnel, s’est engagé dans une bataille acharnée aux prises avec Judith Ruis pendant trois rounds au 3Arena de Dublin samedi.

McCourt a amené Ruis au sol à plusieurs reprises lors de la première manche, mais son adversaire s’est approchée de l’arrivée après le troisième démontage, optant pour un brassard qui a forcé McCourt à travailler dur pour s’échapper.

McCourt a repris Ruis dans la deuxième strophe, mais Ruis s’est échappé et est revenu en position pour monter et atterrir des coups de poing et des coudes. McCourt est revenue agressive dans la ronde finale, emmenant sa rivale au tour et atterrissant des coups de poing avant d’obtenir la monture.

Finalement, les trois juges ont marqué le combat en faveur de McCourt (29-28 x2, 30-27), qui est devenue très émue après avoir remporté pour la première fois avec sa fille présente.

La star irlandaise Charlie Ward a rencontré Kyle Kurtz lors de l’événement co-principal à Dublin, et a essentiellement puni Kurtz avec sa main gauche en route vers un arrêt de troisième tour.

Ward a réussi à tenter de mettre Kurtz sur le dos lors du premier round, mais Ward est revenu plus agressif dans le deuxième, réussissant de bons coups tout en ramenant son adversaire au sol.

Kurtz a ouvert le tour final avec des coups de pied dans la jambe, mais Ward a répondu avec une grosse main gauche. Kurtz est allé pour un genou volant, mais Ward a une fois de plus décroché et l’a posé, commençant à décharger sa main gauche encore et encore, ouvrant une coupure dans le front de Kurtz et punissant le natif du Missouri avant que l’arbitre ait miséricordieusement arrêté le combat avec 36 secondes à gauche dans l’horloge.

Ward s’est amélioré à 5-1 depuis qu’il a quitté l’UFC en 2017, rebondissant après une perte de décision face à Pietro Penini au Bellator de novembre à Londres. Kurtz, qui a été victorieux lors de ses premières apparitions dans la cage des Bellator en 2015, voit sa séquence de victoires de deux combats brisée et son record général chuter à 10-8.

Dans le match d’ouverture de la carte principale de Bellator Dublin, Austin Clem a remis à l’ancienne personnalité de la télé-réalité Aaron Chalmers sa première défaite de décision en tant qu’artiste martial mixte, et ce fut une domination.

Chalmers a ouvert le premier tour avec une paire de coups de pied gauches au corps, mais Clem a chronométré un genou volant parfaitement pour amener son adversaire au sol. Clem a continué de faire preuve de lutte et de grappling de qualité supérieure au tour suivant, assurant le montage et les coups de poing et les coudes pendant quatre minutes.

“Le Joker” avait besoin d’une arrivée dans le troisième et est sorti agressif avec un bon genou, mais Clem l’a encore une fois ramené au sol, amélioré le contrôle latéral puis monté. Clem a opté pour un étranglement bras-triangle à quelques secondes de la fin, mais la victoire est venue par décision unanime (30-27, 30-27, 30-26).

Clem (4-1) mène maintenant une séquence de trois victoires consécutives après ses débuts réussis avec Bellator, tandis que Chalmers chute à 2-2 dans la promotion.

Cliquez ici pour consulter les résultats complets du Bellator Dublin et du Bellator 240.