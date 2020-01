LeBron James a humilié que Conor McGregor soit inspiré par ses actions

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

LeBron James a déclaré qu’il se sent humilié après avoir appris que Conor McGregor s’est inspiré de la star de la NBA.

McGregor, qui affrontera Donald «Cowboy» Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC 246 ce week-end, s’est ouvert dans une série d’entretiens au cours des dernières semaines dans la période précédant l’événement de samedi.

Lors d’une récente conversation avec ESPN, McGregor a parlé de l’inspiration qu’il a prise à James.

“En fait, j’ai dit ça à Tony Robbins, non?”, A déclaré McGregor. «Parce que j’ai lu quelque chose sur LeBron James il y a quelque temps, il y a environ un an. Il a dépensé 1,5 million de dollars par an pour sa santé, son moi, son tout, son nutritionniste – et je n’ai rien dépensé.

«Seulement au camp (je fais), je rassemble une équipe. Ce n’est pas la façon de procéder, mais je laisse tomber de l’argent sur une voiture qui saigne ou une montre. Je me dis: «Dépenses pour moi-même, ma santé et ma forme physique.» Cela m’a aidé. Ensuite, vous en acquérez plus. Vous allez en acquérir encore plus. “

James, lors d’une récente mêlée, a dit ce qui suit lorsqu’on lui a demandé ce commentaire de McGregor.

“Pour être honnête, je joue le jeu et je m’entraîne”, a déclaré LeBron James (via MMA Junkie). «J’ai mis le travail dans mon corps pour espérer inspirer d’autres athlètes du monde entier – d’autres grands athlètes. Si je suis capable de détourner l’attention de Conor et d’autres athlètes qui estiment que cela leur est bénéfique, je pense que c’est une chose plutôt cool. C’est humiliant pour un.

«Je prends mon corps très au sérieux. J’essaie juste de maximiser ma carrière et de voir combien de temps je peux continuer à jouer le jeu que j’aime. Cela commence par le corps. Cela se termine avec l’esprit. Si l’esprit est vif, vous pouvez aller beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Voilà toute l’histoire. Vous devez être discipliné. C’est aussi une question de discipline. “

Que pensez-vous de cet échange entre Conor McGregor et LeBron James?

