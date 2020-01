LeBron James humilié d’entendre Conor McGregor inspiré par ses actions

LeBron James a ressenti un sentiment d’accomplissement lorsqu’il a été informé des récents commentaires de Conor McGregor à son sujet.

Dans une récente interview avec ESPN, McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) a révélé qu’il était inspiré par le régime d’autosoins de James. McGregor a déclaré que l’objectif de son camp UFC 246 était de valoriser sa santé et son bien-être plutôt que ses biens matériels.

“En fait, j’ai dit ça à Tony Robbins, non?”, A déclaré McGregor. «Parce que j’ai lu quelque chose sur LeBron James il y a quelque temps, il y a environ un an. Il a dépensé 1,5 million de dollars par an pour sa santé, son moi, son tout, son nutritionniste – et je n’ai rien dépensé.

«Seulement au camp (je fais), je rassemble une équipe. Ce n’est pas la façon de procéder, mais je laisse tomber de l’argent sur une voiture qui saigne ou une montre. Je me dis: «Dépensez sur moi-même, ma santé et ma forme physique.» Cela m’a aidé. Ensuite, vous en acquérez plus. Vous allez en acquérir encore plus. “

Dans une mêlée récente avec des journalistes, James a répondu aux commentaires élogieux de McGregor. Le grand joueur de la NBA, qui a été quadruple joueur par excellence de la ligue et triple champion, a déclaré qu’il était ému d’entendre que ses actions avaient servi d’inspiration à d’autres athlètes de haut niveau à travers le monde.

“Pour être honnête, je joue le jeu et je m’entraîne”, a déclaré James (via HoopJab). «J’ai mis le travail dans mon corps pour espérer inspirer d’autres athlètes du monde entier – d’autres grands athlètes. Si je suis capable de détourner l’attention de Conor et d’autres athlètes qui estiment que cela leur est bénéfique, je pense que c’est une chose plutôt cool. C’est humiliant pour un.

«Je prends mon corps très au sérieux. J’essaie juste de maximiser ma carrière et de voir combien de temps je peux continuer à jouer le jeu que j’aime. Cela commence par le corps. Cela se termine avec l’esprit. Si l’esprit est vif, vous pouvez aller beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Voilà toute l’histoire. Vous devez être discipliné. C’est aussi une question de discipline. “

Samedi soir à l’UFC 246, les téléspectateurs auront l’occasion de voir si les changements de style de vie de McGregor ont porté leurs fruits. Dans l’événement principal, McGregor affronte Donald Cerrone (35-13 MMA, 22-10 UFC) dans un combat de poids welter de cinq rondes.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.