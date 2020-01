LeBron James parle d’être une inspiration pour Conor McGregor

Conor McGregor a récemment dit que LeBron James l’a inspiré à changer sa vie, d’être sérieux au sujet d’être un athlète professionnel 24/7. La star de la NBA dépense des millions de dollars chaque année pour être au mieux.

Et maintenant, nous savons précisément l’opinion de “Le roi” (via MMA Junkie):

«Pour être honnête, je joue et je prends grand soin de mon corps. Je travaille dur dans l’espoir d’inspirer d’autres athlètes du monde entier, de grands athlètes. Je pense que c’est très bien d’inspirer Conor et tout autre athlète. Je me sens vraiment honoré.

«Je prends mon corps très au sérieux. J’essaie juste de continuer à profiter de ce que j’aime aussi longtemps que je le peux. Cela commence avec le corps et se termine avec l’esprit. Si vous travaillez votre esprit, vous pouvez aller beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Et c’est aussi une question de discipline. »