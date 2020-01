Leçons tirées de ses pertes passées, Andre Ewell prêt à prendre la relève

Andre Ewell cherche à mettre ses incohérences octogonales derrière lui et à faire une course pour le classement des poids coq.

Ewell (15-6 MMA, 2-2 UFC) affrontera Jonathan Martinez (11-2 MMA, 2-1 UFC) lors de l’UFC 247 samedi prochain à Houston, et il cherche à ouvrir l’action de la soirée en beauté.

Après avoir remporté quatre concours consécutifs et remporté le titre vacant des poids coq CES MMA, Ewell a été signé à l’UFC en 2018. Il a ensuite remporté une grande victoire lors de ses débuts promotionnels contre l’ancien champion de l’UFC de 135 livres, Renan Barao.

Mais il irait ensuite 1-2 lors de ses trois prochaines apparitions dans l’octogone, et bien qu’Ewell ait peut-être échoué, il affrontait une compétition de haut niveau contre Nathaniel Wood et Marlon Vera.

Il cherchera maintenant à renverser la vapeur et à retourner dans la colonne des victoires de manière impressionnante le 8 février.

“Je vais continuer à rester passionnant pour moi et pour les fans”, a déclaré Ewell à MMA Junkie. “C’est ce qu’ils paient pour voir, des combats passionnants. Tant que je me fais, je ne peux pas perdre. J’ai affronté des adversaires durs pour prouver que je suis le meilleur. J’ai échoué, mais j’ai prouvé que j’appartiens. Leçon apprise, et maintenant il est temps de prendre le contrôle. “

Ewell affronte Martinez de Factory X, qui vient de terminer “Performance de la nuit” sur Liu Pingyuan en juillet. Alors qu’il projette un brûleur de grange potentiel avec Martinez, Ewell est plus concentré sur la mise en place d’une démonstration indéniable.

“Je crois que Jonathan est un combattant avec un cœur qui n’a pas peur de faire sortir son chien”, a déclaré Ewell. «Je vois Martinez et moi lancer jusqu’à ce que nous ne puissions plus lancer. Je veux clairement le KO, mais m’amuser et obtenir une performance dominante est mon choix pour ce combat en particulier. »

Avec un fils nouveau-né, June Audaii Ewell, en route, Ewell a toute la motivation dont il a besoin. Il vise à atteindre le sommet du classement des 135 livres d’ici la fin de l’année.

“Mon objectif est de dominer ce combat et d’être prêt pour la naissance de mon fils le 1er avril, puis de revenir vers août ou septembre pour combattre à nouveau”, a déclaré Ewell. “Je crois qu’une victoire sur Martinez, ou n’importe qui, me mettra en position de combattre un combattant classé ensuite.”

