L’effort d’Adesanya, le chagrin de Jedrzejczyk, plus

Qu’est-ce qui comptait le plus à l’UFC 248 à Las Vegas? Voici quelques réflexions après le combat…

* * * * *

1. Israël Adesanya n’est pas à blâmer

L’une des principales histoires issues de l’événement principal entre Israël Adesanya et Yoel Romero est la faute de la tête d’affiche décevante, qui a finalement vu Adesanya conserver son titre de poids moyen par décision unanime.

Pour moi, ce doit être Romero (13-5 MMA, 9-4 UFC), le challenger. Bien que je ne sois pas d’accord avec le cliché entier “Pour être le champion, vous devez battre le champion”, il y a un aspect de la vérité. Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) est entré dans le combat en tant que champion, et que ce soit une victoire spectaculaire, une victoire ennuyeuse ou un match nul, il garde la ceinture. Bien sûr, nous souhaitons que chaque champion fasse des performances scintillantes, mais comme Adesanya l’a dit après le combat, il est celui qui a tout à perdre dans ce scénario, de son titre aux commandites en passant par l’argent qui vient avec le maintien du trône.

Adesanya a-t-elle frustré certains fans? Sûr. En a-t-il perdu? Peut-être. Mais cela me rappelle en quelque sorte Georges St-Pierre à son apogée. Il avait de nombreuses défenses de titre dans lesquelles les fans étaient mécontents de lui, mais il restait toujours l’une des figures les plus populaires du sport, et pour la plupart, les gens revenaient pour le prochain.

Vous pouvez parier que cela se produira ici pour la prochaine défense du titre d’Adesanya contre Paulo Costa plus tard cette année.

