L’entraîneur-chef d’Amanda Nunes révèle que la blessure a influencé la sortie de l’UC 249 undercard

Ce n’était un secret pour personne qu’Amanda Nunes serait l’un des plus grands noms du retour de UFC dans la pandémie de coronavirus. La championne des poids coq et des plumes a annoncé qu’elle préférait ne pas participer à l’événement.

L’entraîneur du Brésilien, Conan Silveria Il a raconté une autre raison de l’absence du champion undercard UFC 249.

«Amanda s’est blessée à la cheville, elle a préféré s’arrêter et se soigner, car nous étions dans une phase dont nous ne savions pas qu’elle arriverait. Personne ne savait ce que serait le 9 mai, où il se trouvait. Nous avions plusieurs questions et peu de réponses. Notre entraînement avait lieu avant de s’arrêter, elle était meurtrie et ils ne voulaient pas la forcer. Nous préférons l’arrêter et la soigner, afin qu’elle soit prête, comme elle l’a toujours été, à revenir le plus rapidement possible », le technicien du American Top Team en entrevue avec Combat.

Le prochain combat de Nunes marquera quelque chose de sans précédent dans la carrière du Brésilien, face à Felicia Spencer, elle fera sa première défense de ceinture poids plume qu’elle a conquise en UFC 232, quand il a surpris le monde et a mis KO Cris Cyborg.

L’ancien champion de Invicta FC, Spencer, devra attendre encore un peu pour pouvoir battre Nunes. La Canadienne a récemment indiqué qu’elle était frustrée par l’absence du Brésilien de l’événement, mais a déclaré qu’il continuera à s’entraîner pour le combat à l’avenir.