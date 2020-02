L’entraîneur-chef de Deontay Wilder, Jay Deas, nie avoir jeté l’éponge

Le coin de Deontay Wilder a jeté l’éponge lors du septième round de son match revanche avec Tyson Fury samedi soir, mais ce n’est pas son entraîneur-chef Jay Deas qui a fait le tirage au sort.

Deas a révélé que la décision de jeter l’éponge était venue du formateur Mark Breland.

«The Gypsy King» a renversé «The Bronze Bomber» à deux reprises tout au long de leur revanche prévue au MGM Garden Arena de Las Vegas. Au septième round, la domination de Fury a culminé, alors qu’il a coincé son adversaire et déchargé quelques coups de poing. Wilder semblait secoué et incapable de contrer les tirs lourds de Fury. Son coin a réagi en jetant la serviette dedans. L’arbitre a ensuite appelé à la fin du combat et finalement attribué à Tyson Fury la victoire de TKO.

Le bombardier de bronze avait absorbé des dégâts importants mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas prêt à quitter. Dans son interview après le combat, il a déclaré:

«Je vais bien, vous savez, des choses comme ça se produisent. Le meilleur homme a gagné la nuit. Mais mon entraîneur, mon côté a jeté l’éponge, et vous savez, je suis prêt à sortir sur mon bouclier », a-t-il déclaré.

«Je souhaite juste que mon coin m’ait laissé sortir sur mon bouclier. Je suis un guerrier, c’est ce que je fais. Mais il a fait ce qu’il a fait, il n’y a aucune excuse et nous revenons et sommes plus forts. »

Deas a confirmé que l’entraîneur Mark Breland l’a annulé en jetant la serviette et qu’il n’est pas d’accord avec la décision (via le Daily Mirror):

“Mark Breland a jeté l’éponge, je ne pensais pas qu’il aurait dû. Deontay est une sorte de gars de son bouclier.

«L’entraîneur-chef n’appelle pas toujours le jeu. Mark a dit quelque chose à propos de jeter la serviette et j’ai dit de ne pas faire ça. Le combat a duré un peu plus longtemps et j’ai vu la serviette entrer. Je n’ai pas vu Mark en parler mais nous en parlerons.

Malgré le résultat décevant pour Deas, il a félicité Tyson et son camp pour la victoire:

«Deontay se porte bien et il sera de retour et tant mieux pour cela. Mais félicitations à Tyson et à son équipe. »

Pensez-vous que l'équipe de Deontay Wilder aurait dû laisser le combat continuer plus longtemps?