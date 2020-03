L’entraîneur-chef de Joanna Jedrzejczyk pensait qu’elle méritait la victoire, se réjouit d’une revanche immédiate avec Zhang Weili

Mike Brown savait qu’il assistait à un concours de testaments convaincant entre son combattant Joanna Jedrzejczyk et le champion des poids paille Zhang Weili à l’UFC 248. Mais la seule chose à laquelle il pensait pendant le combat était d’essayer d’obtenir la victoire.

Malheureusement, après cinq rounds acharnés dans un combat salué comme l’un des plus grands de l’histoire du sport, Jedrzejczyk n’a toujours pas été à la hauteur d’une décision partagée face à Zhang.

“C’était une pilule difficile à avaler à la fin”, a déclaré Brown à MMA Fighting lundi. “Tout le travail acharné et venir si près, mais à la fin, tomber juste à court.”

La guerre de va-et-vient s’est terminée avec Jedrzejczyk et Zhang qui se sont mutilés avec près de 400 frappes combinées en 25 minutes. La bataille pour le championnat a été universellement saluée par les fans, les médias et les combattants. La principale préoccupation de Brown n’était pas de gagner les honneurs de “Fight of the Night”, mais plutôt de s’assurer que Jedrzejczyk partait avec le titre de poids de paille autour de sa taille.

“Il est si difficile de ressentir et de comprendre à quel point c’est bon quand on y participe”, a déclaré Brown. “Un peu comme un combattant aussi, tu réagis juste. Vous faites juste de votre mieux pour voir où vous en êtes et pensez à ce qui va suivre et quel est le score. Il est donc difficile de comprendre à quel point c’était excitant.

«Évidemment, je savais que c’était un combat passionnant, mais je ne l’ai pas vu de cette façon. J’essaie juste de comprendre ce qui va suivre. “

Le résultat final de la lutte a été une décision partagée, Zhang conservant son titre, bien que Jedrzejczyk ait apprécié l’approbation de combattants de haut niveau comme Conor McGregor et Valentina Shevchenko, qui ont dit qu’elle méritait la victoire.

En tant qu’entraîneur-chef, Brown est partiale en disant qu’il pensait que Jedrzejczyk aurait dû obtenir le feu vert. Mais il n’appelle absolument pas cette décision un vol.

«C’était tellement difficile de marquer les rondes, a dit Brown. «J’étais juste concentré sur ça. Lorsque j’entraîne un combat, je classe chaque manche en trois catégories: la nôtre, la leur ou indécise … la ronde de n’importe qui. J’aime faire ça chaque fois que c’est proche. Ensuite, vous devez penser à un mauvais juge qui appelle cela de quel côté. Vous devez être lâche lorsque vous marquez des combats en tant qu’entraîneur, car cela va décider de la façon dont votre athlète attaque le reste du combat.

«Je me trompe toujours par prudence. Comme les deux premiers [rounds], Je ne savais pas. Ils étaient indécis. Le seul qui a été facile à marquer, je pensais, était le troisième tour. Les autres, je n’en étais pas sûr. “

Le slugfest non-stop entre le champion et le challenger a rendu le combat très difficile pour les juges assis au bord de la cage. Il y a eu quelques moments où Brown a eu l’impression que Jedrzejczyk aurait pu prendre l’avantage pour remporter certains des tours les plus serrés, mais c’était toujours un combat incroyablement difficile à marquer.

“Je pense [rounds] quatre et cinq étaient à nouveau similaires, où je pensais que nous gagnions les manches mais par une légère marge, et je savais que cela pouvait aller dans les deux sens », a déclaré Brown. “Ensuite, je regarde aussi les dégâts, et ça n’a pas l’air bien. J’étais inquiet à ce sujet. C’est subjectif. Vous ne savez jamais avec quoi ils viennent.

“Quand il est tombé, je n’étais pas sûr, mais je pensais que nous avions une très bonne chance.”

Aussi déchirant que la décision ait été finalement, Brown admet qu’il préfère toujours que les tableaux de bord reflètent la vraie nature du combat, ce qui est exactement ce qui s’est passé à l’UFC 248.

“Je préfère que le score soit correct et que ça se termine de près”, a déclaré Brown. «Cela faisait du bien à la fin du combat que Dana White et Joe Rogan entrent dans le ring et tous les deux ont dit tout de suite: ‘C’est le plus grand combat que j’aie jamais vu’ ou ‘C’était le plus grand combat féminin que j’ai’. jamais vu. »Ils ont tous deux dit quelque chose à cet effet. Quoi qu’il en soit, ce fut une nuit spéciale et un combat spécial. C’est un vrai point positif.

«C’était ton combat normal, et c’était tellement proche. C’est littéralement un coup de poing aurait pu changer le résultat. Une main droite qui a cassé la tête en arrière avec 20 secondes à faire gagnerait ou perdrait ce combat. Les tours ont été si serrés, et il suffit d’un coup de poing pour changer d’avis de ces juges. »

À la fin du combat, Jedrzejczyk avait un hématome massif poussant sous son front, mais heureusement, elle n’a subi aucune blessure grave en dehors des coupures cosmétiques et des ecchymoses qui accompagnent une guerre exténuante en cinq rounds.

Rien n’a été décidé quant à ce qui va suivre pour Jedrzejczyk, ou Zhang d’ailleurs. Mais compte tenu de la réaction du premier combat samedi soir, Brown n’est certainement pas opposé à une revanche immédiate.

“Je pense que vous devez [do the rematch]», A déclaré Brown. «Je pense que c’est tout. Je pense que la seule chose pour laquelle Joanna dans ce sport est d’être championne, et si ce n’est pas pour ça, ça ne vaut pas la peine. Pour elle, elle est tellement disciplinée, la coupe de poids est très difficile, [and] elle se met en enfer. La plupart des athlètes n’obtiendraient pas la réduction de poids. Elle est vraiment aussi dure mentalement que quiconque que j’ai jamais vu. C’est vraiment impressionnant.

«Alors bien sûr, si c’était une option, ce serait une bonne option. Ils ont tous les deux besoin d’un peu de temps pour guérir et reposer leur corps, mais je ne pense pas que quoi que ce soit d’autre aurait un sens. “