L’entraîneur-chef Javier Mendez dit que lui et Khabib Nurmagomedov sont prêts à voyager n’importe où pour l’UFC 249

Le statut de l’UFC 249 est en suspens en ce qui concerne l’emplacement et si l’événement aura effectivement lieu, mais la moitié de l’événement principal est prêt à faire tout ce qu’il faut pour s’assurer qu’il se produise.

Mercredi soir, le NYSAC et l’UFC ont publié des déclarations distinctes reconnaissant que l’UFC 249, qui devait avoir lieu au Barclays Center, n’aura pas lieu à New York en raison de la pandémie de COVID-19.

L’entraîneur-chef de l’American Kickboxing Academy, Javier Mendez, qui est également l’entraîneur-chef du champion des poids légers Khabib Nurmagomedov, est récemment apparu sur Submission Radio et a déclaré que lui et son combattant champion étaient prêts à aller n’importe où pour que l’événement se produise.

«En tant qu’équipe, nous sommes prêts à voyager partout où le lieu doit se produire, où que ce soit, nous sommes prêts à voyager. Là où on nous a dit, l’APEX à Las Vegas mais qui a été abattu à cause de la commission sportive a empêché tous les combats de se produire, donc vous n’avez aucun pouvoir sur eux. J’ai entendu quelque part dans l’Oklahoma mais ça a aussi été abattu. Je ne sais pas où d’autre, où ils vont.

«J’ai lu son [Khabib] mon père a eu une excellente idée et je pense que c’est une excellente idée, Abu Dabi, je pense que c’est un super endroit mais qui sait quelles sont leurs règles là-bas en ce moment. C’est une pandémie mondiale qui empêche cela de se produire et c’est en quelque sorte une de celles-là au jour le jour. »

Alors que l’UFC continue de travailler pour trouver un nouvel emplacement et garder l’UFC 249 en vie, il semble que Khabib Nurmagomedov et son entraîneur Javier Mendez soient prêts à voyager partout où ils peuvent avoir besoin pour que le combat se déroule. Voyant comment il s’agit de la cinquième tentative de l’UFC de réserver un combat entre Nurmagomedov et Ferguson, toutes les parties impliquées semblent disposées à faire ce qu’il faut pour que le combat se réalise enfin.

Pensez-vous que l’UFC 249 aura lieu en avril? Si oui, où?

