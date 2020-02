L’entraîneur de Deontay Wilder demande un KO “rapide et catégorique” dans le match revanche de Tyson Fury

Le champion en titre des poids lourds WBC, Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO), tentera de verrouiller sa 11e défense de titre consécutive demain soir (samedi 22 février 2020) en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, quand il affronte la sensationnelle sensation anglaise Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) dans un match revanche crucial pour les poids lourds qui regarde tout le monde du sport.

Wilder, qui n’a jamais été battu en 43 combats professionnels s’étalant sur 12 ans, a combattu Fury en 2018 dans ce qui s’est avéré être l’une des affaires de boxe poids lourds les plus mémorables de l’histoire récente. Alors que Fury est celui qui a décroché les coups les plus précis tout au long du combat pour le titre en 12 rounds, c’est «Bronze Bomber» qui a marqué un renversement massif dans les dernières minutes d’action. Wilder a étendu Fury avec une combinaison vicieuse qui aurait mis fin à tout poids lourd dans le monde, mais “Gypsy King” est revenu sur ses pieds comme The Undertaker l’a fait contre Yokozuna il y a tant d’années et a finalement marqué un tirage au sort.

Avec plus d’un an pour se préparer au match revanche et étudier le jeu de Fury de fond en comble, l’entraîneur de longue date de Wilder, Jay Deas, pense que son élève vedette mettra enfin fin à l’Anglais ce week-end à Las Vegas.

“Deontay sait à quoi s’attendre cette fois-ci”, a déclaré Deas à Sky Sports. «Je pense qu’il fait le travail rapidement et avec force.

“Beaucoup est fait des améliorations qui peuvent être apportées par Tyson Fury, mais Deontay m’a également montré beaucoup plus depuis cette nuit et je ne pense pas qu’il ait montré tout ce dont il est capable.”

Wilder, qui vient de remporter une victoire à élimination directe sur Luis Ortiz en novembre dernier, est largement considéré comme le meilleur finisseur à élimination directe de toute la boxe. Le vétéran de 34 ans a arrêté tous les combattants qu’il avait rencontrés en dehors de Fury et a remporté une décision en 2015 contre Bermane Stiverne. Pour la plupart, Wilder a réussi à briser ses adversaires au moment du combat et à trouver une ouverture pour ses coups de puissance brevetés.

“Deontay met ses adversaires en place et il travaille lui-même dans une position où il peut obtenir ses coups de puissance”, a expliqué Deas. «Ses deux combats l’an dernier étaient des exemples parfaits de son regard sur son adversaire et de son temps avant de lâcher cette main droite.

“Il y aura une opportunité pour Deontay de le retirer et comme vous l’avez vu avec tous ses adversaires dans le passé, il le saisira.”

Que dites-vous, Maniacs? Wilder trouvera-t-il un moyen de finir Fury tôt?

Sonnez!

MMAmania.com offrira une couverture EN DIRECT de l’événement principal de Wilder-Fury ce week-end, qui clôturera un combat de quatre ESPN + événement à la carte (PPV) qui commence à 21 h ET.