L’entraîneur de Diego Sanchez Joshua Fabia explique un avertissement d’étouffement au NSAC, pourchassant Emil Meek avec un couteau

L’entraîneur de Diego Sanchez ne nie pas que ses méthodes sont inhabituelles. Mais il défie tous ceux qui disent qu’ils ne sont pas efficaces, et il pense qu’il est injustement visé à cause d’eux.

“Ils veulent tous voir ce qu’ils s’attendent à voir, et ils ne peuvent pas comprendre ce qu’ils ne savent pas voir”, a déclaré Joshua Fabia à MMA Fighting. “Et parce qu’ils agissent comme de vrais Américains, donnant l’exemple de ce que font les Américains, quelque chose de nouveau et que vous ne reconnaissez pas et que vous ne l’aimez pas, vous l’attaquez simplement.”

L’entraîneur a répondu jeudi à une paire de rapports détaillant les comportements non orthodoxes dans les coulisses de l’UFC 239 et à l’entraînement pour le combat de Sanchez à l’UFC Rio Rancho, détaillant ce qu’il a dit être un contexte important qui avait été laissé de côté.

Fabia a qualifié le comportement de la Nevada State Athletic Commission avant le combat de «grève préventive». Il a déploré «un malentendu culturel» et une violation de ses «droits religieux» après que la commission l’ait confronté à quatre reprises pour diverses questions.

L’entraîneur a également indiqué que les attaques contre sa crédibilité étaient influencées par la race.

“Il est très intéressant de constater que ce sont presque tous les Blancs qui parlent de moi”, a déclaré Fabia. “Je suis le plus petit gars du stade, et ce sont des gens qui me parlent de merde et qui ne m’ont jamais parlé.”

Jeudi, MMA Junkie a rapporté que Fabia avait averti la Commission sportive de l’État du Nevada que Sanchez pourrait tuer son adversaire Michael Chiesa avec un étranglement à guillotine modifié et un chelem qu’il avait appris lors de son travail avec des groupes paramilitaires en Amérique du Sud. Le rapport indique que le combat a été presque annulé alors que les autorités enquêtaient sur sa demande, mais à la fin, ils n’ont émis qu’un avertissement verbal pour être sportif en compétition. Chiesa a déclaré qu’il avait ri du mouvement après qu’il ait été démontré sur lui et se soit moqué de son potentiel dans un vrai combat.

Le NSAC a refusé de commenter l’histoire lorsqu’il a été contacté par MMA Fighting. Chiesa n’a pas répondu à une demande de commentaires au moment de la publication.

Fabia a défendu son comportement et a déclaré que son avertissement était le résultat de mauvais traitements répétés. Il a dit qu’il essayait de défendre son combattant contre l’arbitrage injuste.

“L’arbitre vient nous donner les règles de base et le résumé de base”, a-t-il déclaré. “Mais il a fait quelque chose de très intéressant – il a vraiment sur-itéré le” Si vous ne vous défendez pas ou ne bougez pas dans les trois secondes, je vais l’appeler “. Et je me suis dit:” Eh bien, mon Dieu, ça sonne comme vous essayez déjà de l’appeler. “OK, cela a du sens. Tu l’as déjà mis contre le gars qui est plus gros.

«Moi, je ne suis pas un imbécile, je suis également conscient de, OK, eh bien nous avons travaillé des trucs assez sérieux que si vous ne le voyez pas, au moment où ça va un peu plus loin, si la personne ne va pas avec cela, absolument, une personne pourrait se blesser. C’est ainsi que vous devriez fonctionner. Je n’ai pas besoin de vous malmener; Je dois vous mettre dans une position dont vous devez soit suivre mon chemin, soit vous vous briser. Alors maintenant, je me sens obligé dans cette situation que, OK, nous sommes sur le point de sortir les armes à feu, et je ferais mieux de lui laisser, en tant qu’arbitres, un espace pour la responsabilité ici. OK, tu veux venir à moi comme ça? Eh bien, laissez-moi vous expliquer cela. “

Et non seulement expliquer, mais démontrer la retenue, qui, selon lui, était le produit d’un travail en tant qu ‘«ancien entrepreneur militaire privé» (il a refusé de répondre à des questions supplémentaires sur son travail, citant des accords de non-divulgation qui l’empêchaient de parler publiquement).

“Alors voici l’arbitre, en me regardant comme si j’étais un crétin, et je le fais pour lui”, a déclaré Fabia. «On pouvait voir la peur de Dieu venir dans ses yeux. Voici le reste de l’histoire qu’ils ne vous racontent pas.

«Ça a dû faire peur au NSAC et à tout le monde si mal que le président du NSAC, un autre gars de la commission, les deux arbitres, me tirent à nouveau dans le couloir, et maintenant ils veulent me faire comprendre comment les f * ck que je connais ceci, quand vous ne demandez à aucun entraîneur comment il sait quoi que ce soit. Alors qu’est-ce qui se passe alors?

“C’est assez clair si votre arbitre ne l’appelle pas, c’est potentiellement dangereux. C’est à vous, réf. Ce n’est pas de ma faute si vous ne connaissez pas mes mouvements. Je ne fais que vous sensibiliser. Maintenant, que font-ils? Maintenant, ils me roulent à la vapeur et au lieu de dire: «Hé, pouvons-nous parler à votre combattant», ils entrent et commencent à tout retirer de Diego. »

Fabia a déclaré qu’à la suite de la pression, Sanchez a complètement changé son plan de match pendant le combat, luttant au lieu de frapper avec Chiesa, qui a bloqué les cartes de score avec des scores unanimes de 30-26.

“Je ne veux rien entendre de tout ça”, a déclaré Fabia. «Ce sont des conneries * t. Ils veulent venir à moi comme ça? C’est intéressant que tu aies si peur, que c’est l’angle que tu veux me présenter. “

La confrontation a été la dernière des perturbations que Fabia a déclaré avoir commencé par sa décision de brûler un morceau de bois de Palo Santo dans une prière avant que Sanchez ne soit confronté à un danger dans l’octogone; la commission lui a demandé d’éteindre la fumée. Il a dit qu’un commissaire et un médecin du NSAC ont également contesté le fait qu’il mette de l’huile de chanvre à la menthe poivrée dans le nez de Sanchez pour dégager ses voies nasales.

“Diego a eu le nez cassé combien de fois, et la respiration est une partie très importante, alors pourquoi sommes-nous tellement sous le choc que nous le faisons en préparation avant un grand combat?” il a dit. “Vraiment assez impressionnant de voir tout le monde faire une grosse affaire, parce que je n’utilise pas le renifleur occidental à cause de la situation dans laquelle Diego est avec son nez spécifique. En tant qu’entraîneur, je sais quelle voie aérienne ne fonctionne pas, quelle partie de son passage nasal s’est effondrée.

“Quand le médecin m’a posé des questions à ce sujet, j’ai dû lui dire en face:” Vous êtes médecin et vous ne savez pas comment faire? “Ce qui est vraiment choquant, c’est que vous ne savez pas comment faire cela, et vous essayez de faire pression sur moi pour que je sois un cinglé parce que je sais comment prendre soin de quelqu’un mieux que vous? Parce que je n’ai pas peur de mettre un doigt sur son nez?

“En réalité, on dirait qu’ils ont un peu peur de moi. On dirait qu’ils ont peur du plus petit gars du stade de f * cking. Je ne sais pas combien d’insécurité je crée en eux, mais clairement, quelque chose est en train de remuer au plus profond de ces gens qu’ils ne resteront pas à côté de moi. Ils ne me permettront pas d’exister. Ils n’indiqueront pas les faits. »

Dans le sillage de la victoire controversée de disqualification de Sanchez sur Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho, d’autres combattants ont remis en question les méthodes de Fabia.

Le poids welter de l’UFC, Emil Meek, a déclaré que l’entraîneur l’avait pourchassé dans l’octogone avec un couteau à l’UFC Performance Institute pendant le camp d’entraînement de Sanchez pour Pereira.

“Mec, c’était la merde la plus folle que j’aie jamais faite”, a déclaré Meek au South China Morning Post. “À un moment donné, il courait après nous dans une cage verrouillée avec une vraie lame tranchante, pour nous faire bouger.”

MMA Fighting n’a pas pu joindre Meek pour commenter. Mais Fabia a défendu l’exercice comme un moyen utile de préparer les combattants aux frappes entrantes dans le combat octogonal. Il a minimisé la gravité de l’utilisation à la fois d’un couteau et de plusieurs bâtons pour aider à motiver les combattants à apprendre le mouvement et a déclaré que plusieurs combattants de l’UFC, dont Meek, Max Griffin Tristan Connelly, ont félicité son entraînement.

“L’exercice est, ils sont tous dans l’octogone, se déplaçant, essayant de ne pas se toucher ou se toucher”, a-t-il déclaré. “Donc, je veux que vous pensiez à un jeu d’étiquette athlétique et à grande vitesse qui vous permet de jouer, mais aussi de jouer avec cet espace de peur et d’anxiété, sans vous blesser, sans sentir que vous ne pouvez pas vous tromper.

“Et donc, cela se produit, cinq, six, sept, huit, les gars, et je viens progressivement et je dis:” En plus du jeu qui se passe, c’est pour améliorer votre conscience, maintenant j’entre , ne me permets pas de te toucher aussi. Alors maintenant, je suis comme un animal sauvage, en mettant la pression sur chacun d’eux et en ne leur permettant pas de rester concentré sur leur chose spécifique, et juste en les déplaçant. C’est ce que je fais. Je sors, ils continuent encore, j’entre avec un bâton, je les fais bouger du bâton à différentes longueurs et à différentes vitesses. C’est pourquoi Pereira n’a pas décroché ces gros coups de pied sur Diego. Incroyable.

“Alors maintenant, l’exercice a été ramassé, et maintenant vous avez besoin de vérité, parce que je peux dire que vous jouez. Vous ne traitez pas chaque contact comme si c’était un vrai danger. Où si je traite chaque frappe comme une frappe au couteau, vous bougerez. Maintenant, avant même que cet exercice ne commence, je leur ai montré la puissance de l’histoire du métal dans le corps humain en leur montrant que Diego, les yeux fermés, je peux déplacer un couteau vers son corps, et son corps le ressentira. Vous pouvez voir son corps réagir. Que le corps humain peut sentir le métal; c’est différent. C’est de l’histoire de combien le corps humain a été poignardé. Je leur montre visuellement, ils le voient, ils ont une idée.

“Maintenant, 20 minutes plus tard, oui, je les poursuis avec un couteau pour les faire bouger, alors ils se rendent compte que je ne joue pas. Et si vous pensez que le gars sur le ring quand il joue en tête-à-tête, c’est peut-être la raison pour laquelle vous finissez par perdre un œil. “

Interrogé sur le compte de Meek, Griffin a ri et a confirmé que Fabia avait essayé de le frapper avec un bâton lors d’une séance d’entraînement avant de devoir partir pour une thérapie physique. Il a déclaré que l’échauffement de la session consistait en 100 culbutes continues qui ont testé son système vestibulaire.

Griffin a également déclaré que Fabia avait parlé aux couteaux des combattants et affirmé que leurs corps ne leur permettraient pas d’être poignardés.

“Vous avez vraiment raison”, a-t-il dit à propos de sa réponse à Fabia. “Je ne vous laisse pas me poignarder.”

Lorsque Griffin est tombé sur Meek après la séance, il a déclaré que le combattant norvégien «trébuchait».

“Il a dit:” Ce mec f * cking, il avait un couteau f * cking “”, a déclaré Griffin. «C’était drôle, mais alors (ancien combattant de l’UFC et cadre PI) Forrest (Griffin) a dû le prendre. Forrest a dû tout fermer. »

Griffin a qualifié l’entraînement de Fabia d ‘«unique», mais ne l’a pas rejeté catégoriquement.

“Cela avait une certaine valeur”, a-t-il déclaré. «Je ne le ferais pas pour un camp d’entraînement ou quoi que ce soit. Je le ferais pour mélanger quelque chose. Je ne le ferais pas tous les jours. “