L’entraîneur de Khabib Nurmagomedov explique pourquoi Tony Ferguson est son adversaire le plus coriace

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

L’entraîneur de Khabib Nurmagomedov, Javier Mendez, explique pourquoi Tony Ferguson est le défi le plus difficile du champion des poids légers de l’UFC à ce jour.

L’entraîneur-chef et le cerveau de l’American Kickboxing Academy (AKA) forme depuis de nombreuses années le champion des poids légers de l’UFC, Nurmagomedov. Malgré la menace imminente du Coronavirus, aujourd’hui ne fait pas exception car ils continuent de se préparer pour son affrontement prévu contre Tony Ferguson le samedi 18 avril.

Dans une récente interview sur Submission Radio, Mendez a rendu hommage à l’ancien adversaire de Nurmagomedov, la capacité de frappe de Conor McGregor. Mais il a admis que “El Cucuy” sera le défi le plus difficile de la carrière de Khabib Nurmagomedov:

«Eh bien pour moi, je me contente de l’adversaire le plus coriace. Je pense que dans l’ensemble, Tony [Ferguson] est l’adversaire le plus coriace, dans l’ensemble, avec tout dans les compétences », a déclaré Javier Mendez.

“Frappant sage, je pense que Conor [McGregor] était le meilleur attaquant qu’il ait jamais affronté. Mais je pense que dans l’ensemble, Tony a obtenu les meilleures compétences globales de quiconque [Nurmagomedov] n’a jamais combattu. Parce qu’il est dangereux aux pieds et il est dangereux au sol. Il a une bonne lutte, il est dangereux partout.

«Khabib s’est également beaucoup amélioré dans de nombreux domaines différents. Le dernier [fight] n’était pas aussi bon que lui dans ce combat, nous verrons donc un nouveau Khabib. “

Le challenger pour le titre, Ferguson, n’a pas combattu depuis sa victoire de l’UFC 238 TKO contre Donald Cerrone en juin 2019. Eddie Bravo, cheville ouvrière de la 10e planète Jiu-Jitsu, a révélé qu’ils se préparaient sans relâche pour son prochain affrontement et que la lutte de Ferguson est des «années-lumière» devant Conor McGregor.

PhotoCred: MMA Fighting

Mendez s’attend à voir un nouveau Tony Ferguson, mais reste confiant dans les talents de son combattant:

“Et nous allons certainement voir un nouveau Tony. Mais à la fin de la journée, Tony est-il l’adversaire le plus coriace? À certains égards, oui, et à d’autres égards non », a-t-il dit.

«Nous verrons quand nous y arriverons. C’est difficile à dire. Tu sais qu’il n’a jamais combattu quelqu’un comme Tony. Tony n’a jamais combattu quelqu’un comme lui. Nous verrons ce qui se passera lorsque Khabib le fera tomber parce que cela va se produire, et nous verrons si Tony peut faire ce qu’il a l’habitude de faire.

“Il [Ferguson] peut trouver qu’il ne peut pas et c’est peut-être l’un des domaines où il ira “oh cr * p, je ne savais pas qu’il était si bon.” Surtout, tous ceux qui ont jamais eu affaire à lui [Nurmagomedov], ils sont venus en disant: «Je savais qu’il était bon, mais je ne savais pas qu’il était si bon.» »

Le lieu de l’événement n’a pas encore été confirmé, mais il devrait avoir lieu à partir d’une arène fermée pour empêcher la propagation du coronavirus.

Selon vous, qui est l’adversaire le plus coriace de la carrière de Khabib Nurmagomedov? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn Nation.