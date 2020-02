L’entraîneur de Khabib révèle son inquiétude face aux combats entre Khabib et Ferguson: “Deux combattants montants se faisant face”

Il reste moins de deux mois au monde pour voir le combat tant attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson par la ceinture légère. Après quatre tentatives frustrées de finaliser le combat, cette fois, Cela semble enfin se réaliser.

Excité pour le combat, l’entraîneur du champion, Javier MendezIl était motivé et désireux de parler du combat, qui se déroulera lors du combat stellaire de l’UFC 249.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien avec MMAJunkie.

«Les deux viennent dans une belle séquence de victoires. Si je ne me trompe pas, c’est la première fois que deux combattants invaincus en 12 combats s’affrontent à l’UFC. Donc, cela a une plus grande signification. Le champion contre le numéro deux. C’est la première fois que vous verrez deux combattants se lever face à face. C’est plus grand que jamais », Dit Javier.

Mendez Il a également expliqué que les deux combattants se trouvent à des moments différents lorsqu’ils se font face. Par conséquent, le passé a servi à ce que les deux évoluent et ne perdent pas de niveau.

«Changer, parce que Tony s’est amélioré, Khabib s’est amélioré. Ce n’est donc pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Tony s’est bien battu. Vous ne pouvez pas dire que c’est pareil. Et voyez comment Khabib s’est amélioré. Nous devons regarder le combat dans une phase différente. » conclu.