L’entraîneur de Tyson Fury laisse tomber sa bombe à la retraite après sa victoire sur Deontay Wilder

L’entraîneur de Tyson Fury, Javan «Sugar Hill» Steward, a révélé qu’il envisageait de prendre sa retraite après la victoire de Fury sur Deontay Wilder.

Le week-end dernier, l’une des plus grandes performances de boxe des poids lourds de tous les temps a été remportée lorsque Tyson Fury a battu Deontay Wilder via TKO pour capturer le championnat WBC des poids lourds. Beaucoup ont attribué le succès de Fury à son changement d’approche, décidant de renoncer à la formation avec l’entraîneur de longue date Ben Davison en faveur de travailler avec le susmentionné Sugar Hill Steward.

Lors d’une interview avec BT Sport après le combat, Steward a parlé de ce que l’avenir lui réserve dans le monde de la boxe après qu’on lui ait demandé quand il envisagerait de retourner travailler avec Fury.

“Je ne sais pas, je pense à prendre ma retraite après ce combat”, a-t-il déclaré. «Je n’ai rien d’autre à faire. Je veux rentrer à la maison et former des amateurs. Apportez encore plus de champions ».

Reste à savoir s’il s’en tient à cela, surtout si l’on considère les combats que Fury pourrait avoir devant lui. Il est possible que le «Gypsy King» affronte Deontay Wilder dans un combat de trilogie, mais peut-être plus attrayant que cela est la confrontation d’unification avec Anthony Joshua qui semble être dans l’esprit de tout le monde.

Les deux hommes ont le potentiel de vendre n’importe quel stade dans le monde, mais bien sûr, le véritable espoir pour beaucoup est qu’ils s’affronteront au stade de Wembley devant plus de 100000 fans à Londres, en Angleterre.

Le steward peut bien sentir qu’il a fait tout ce qu’il a à faire pour Fury et que le boxeur possède déjà les outils nécessaires pour vaincre «AJ». Cela semble être la théorie populaire parmi la majorité des fans de boxe, à la fois hardcore et décontracté, mais c’est sans aucun doute l’un des plus grands combats que le sport puisse faire en ce moment parallèlement au troisième combat entre “GGG” et Canelo Alvarez.

