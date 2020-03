L’entraîneur Din Thomas quitte l’équipe américaine

Image: Din Thomas sur Instagram

Din Thomas, un entraîneur de longue date de l’American Top Team dans le sud de la Floride, s’est séparé du célèbre gymnase MMA.

Thomas a annoncé son départ, qu’il dit à l’amiable, pour MMA Fighting. L’entraîneur de longue date dit qu’il prévoit maintenant de former des combattants en tant qu’entraîneur-chef.

“J’ai juste l’impression qu’il est temps pour moi de passer à autre chose”, a déclaré Thomas, un ancien combattant. «J’étais avec eux depuis 19 ans. Ma justification est que si Tom Brady peut quitter les Patriots après 20 ans, je peux quitter ATT après 19. Il y a beaucoup de combattants avec qui je veux travailler, et je ne peux pas les atteindre en raison de mon affiliation. Je veux pouvoir avoir plus de liberté pour travailler avec les gens et développer différentes personnes sans avoir de structure derrière moi. »

“Ce fut une décision difficile pour moi, car j’aime ATT – ça a toujours été ma famille”, a ajouté Thomas. «C’est juste que je vieillis et je ne veux plus le faire sous ce format. Ce ne sont pas de mauvaises conditions, je veux juste plus de liberté pour faire mon propre truc. “

MMA Fighting s’est également entretenu avec le propriétaire de l’American Top Team, Dan Lambert, qui a confirmé que la scission était amicale.

“Il était un grand coéquipier, puis un excellent entraîneur”, a déclaré le propriétaire du ATT, Dan Lambert, au MMA Fighting par SMS. “Je suis sûr qu’il réussira très bien quelle que soit la voie qu’il choisira.”

Din Thomas est déjà le gestionnaire de l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley, et il a l’intention d’élargir sa liste d’étudiants au cours des prochains mois. Il compte également lancer un programme de formation en ligne.

“S’ils ne s’améliorent pas, c’est ma faute, et j’en assume la responsabilité”, a-t-il déclaré. «S’ils s’améliorent, j’ai fait mon travail correctement. Je n’ai pas peur de cette responsabilité. “

Selon vous, quels combattants bénéficieraient de la tutelle de Din Thomas?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.