L’entraîneur dit que Conor McGregor pourrait faire un retour rapide après l’UFC 246 si nécessaire

L’entraîneur de Conor McGregor dit que si le combattant obtient une bonne offre peu de temps après son combat contre l’UFC 246 ce week-end, il interviendrait même avec un court temps d’arrêt. Jon Kavanagh a parlé avec la chaîne YouTube de McGregor et a été interrogé sur le camp d’entraînement de McGregor menant à son combat avec Donald Cerrone. Lorsqu’on lui a demandé de le décrire, Kavanagh a simplement dit: «Parfait».

Kavanagh a poursuivi en disant que McGregor est «à 100% là-bas» en ce qui concerne où il doit être, notant: «Nous sommes une semaine à jour et il pourrait se battre ce soir. 100%. Il est de poids, il est aussi en forme que – il est plus en forme que je ne l’ai jamais vu. Il est détendu, il est heureux, il est calme. C’est un cliché, mais les choses n’auraient pas pu aller mieux. »

Lorsqu’on lui a demandé quand McGregor pourrait être capable de se battre à nouveau après Cerrone, Kavanagh a déclaré: «N’importe quand en avril serait bien, mais je pense que ce qui est plus important que cela, c’est ce qui se passe la semaine après le combat. Il l’a dit (qu’il combattra trois fois en 2010), alors maintenant il doit le faire, maintenant nous sommes de retour au gymnase lundi. Nous sommes donc de retour au gymnase lundi. J’ai le sentiment que le combat va aller d’une certaine façon. Et j’ai le sentiment qu’il aura un certain état d’esprit quand ce sera fini, que si quelque chose devait arriver en février, il se lancerait. »