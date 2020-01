L’entraîneur dit que Roxanne Modafferi «commence à battre son rythme»

LAS VEGAS – À l’UFC 246, Roxanne Modafferi a encaissé une fois de plus un outsider massif lorsqu’elle a bouleversé Maycee Barber, une perspective très vantée et invaincue auparavant, pour remporter une victoire à l’unanimité.

C’est la deuxième fois que Modafferi prend le zéro sur un record de combattante invaincue après sa précédente victoire contre Antonina Shevchenko en avril dernier en Russie.

Mais alors que les victoires de Modafferi sur une opposition plus imaginée ont surpris certains, une personne qui n’a pas été choquée est son entraîneur-chef. John Wood, du syndicat MMA, savait que Modafferi ferait le travail et a dit qu’il pensait que la femme de 37 ans commençait tout juste à atteindre son rythme.

“Elle a fait exactement ce qu’elle était censée faire, ce que nous avions prévu de faire”, a déclaré Wood à MMA Junkie. «C’était l’une de ces rares occasions où tout ce que vous pensiez allait se passer, s’était produit, et le plan de match n’avait pas du tout à dévier. Elle est allée là-bas et a parfaitement performé. Elle avait l’air nette, je pense qu’elle avait l’air la plus rapide, la plus équilibrée qu’elle ait jamais regardée, et je pense qu’elle va continuer de s’améliorer, de mieux en mieux, et celle-ci va la porter au niveau suivant, et elle va poser un problème à beaucoup de filles de la division. »

Modafferi (24-16 MMA, 3-4 UFC) a alterné victoires et défaites lors de ses sept derniers combats, mais Wood attribue ses récentes pertes aux circonstances n’étant pas en faveur de Modafferi.

“Roxanne est toujours l’opprimée, et chaque combat qu’elle a jamais, elle est un opprimé massif”, a déclaré Wood. “Les seuls combats qu’elle a vraiment perdus à l’UFC, l’un était le combat pour le titre avec Nicco Montano, qui était sur préavis de moins de 24 heures (contre) un gaucher. Nous avons tout changé, et elle a tout de même fait les cinq tours. Et puis deux adversaires, qui ont tous deux manqué de poids. Avec de plus grands adversaires, elle a eu des difficultés et des problèmes avec ça. Mais avec les gens qui prennent du poids, je pense vraiment que Roxanne, elle se présente quoi qu’il arrive. »

La victoire sur Barber a été importante pour Modafferi, et Wood pense que le poids mouche vétéran commence à rassembler les choses et a encore une longue carrière devant elle.

“Les gens ne se rendent pas compte, elle a l’air maladroite et maladroite et tout ça, mais quand elle y pénètre, elle est un jour”, a déclaré Wood. “Son terrain est phénoménal, et maintenant je pense vraiment que sa frappe va atteindre ce niveau suivant.”

Il a poursuivi: «Je pense que ce combat va donner le ton à beaucoup d’autres combats à venir. Je pense qu’elle s’est intensifiée, a compris comment faire encore plus travailler son travail, la force et le conditionnement sont excellents, tout fonctionne en quelque sorte ensemble. Nous avons une très bonne combinaison, elle apprend et s’améliore tout le temps, donc je pense qu’elle a un long chemin devant elle. En ce qui concerne les combats, je ne vois pas de fin à sa carrière de si tôt. “

