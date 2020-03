L’entraîneur Eric Nicksick détaille l’évolution de Francis Ngannou

Francis Ngannou est entré à l’UFC en 2015 à seulement cinq combats dans sa carrière professionnelle et a grimpé en flèche dans toute la division en raison de ses performances à l’intérieur de l’Octogone. Dans un peu plus de deux ans après son entrée à l’UFC, Ngannou entamerait une séquence de six victoires consécutives, ce qui l’amènerait à obtenir un titre pour Stipe Miocic.

Bien qu’il échouerait dans sa tentative de remporter l’or à l’UFC, Francis Ngannou a montré qu’il pouvait toujours s’accrocher avec les meilleurs poids lourds du monde. Après son combat contre Miocic, Ngannou abandonnerait son deuxième combat consécutif dans une projection terne contre Derrick Lewis, puis le changement suivrait peu de temps après.

Ce changement viendrait dans un mouvement à la salle de gym Xtreme Couture à Las Vegas, Nevada, et les résultats ont montré depuis. Après avoir déménagé à Xtreme Couture avant un match revanche contre Curtis Blaydes en novembre 2018, Ngannou allait décrocher trois finitions à élimination directe au premier tour. Son récent succès l’a conduit à un combat programmé contre Jairzinho Rozenstruik le 28 mars, mais ce combat a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Derrière Ngannou chez Xtreme Couture se trouve l’entraîneur Eric Nicksick qui a travaillé avec lui pendant ses deux derniers combats et est la figure d’entraîneur principal du gymnase basé à Vegas. Nicksick a récemment discuté avec BJPenn.com et a discuté des changements et des améliorations que Ngannou a apportés à son jeu, de ses performances sur un ring de boxe et de la manière dont ils ont géré la pandémie de COVID-19, reportant leur combat.

Dans sa lutte contre Miocic, il y avait des signes évidents d’un match au sol manquant de Ngannou et bien qu’il possède un pouvoir de coupure remarquable, Nicksick a déclaré que faire les changements pour Ngannou n’allait pas lui en prendre beaucoup.

“Ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons vu ce qui s’est passé quand il a combattu Stipe [Miocic] et ce trou flagrant. Pour moi, c’est plus un état d’esprit et il peut retourner à la planche à dessin et continuer à travailler sur les choses qu’il est déjà très bon en ce moment, ou nous pouvons commencer à fouiller dans les choses que nous devons améliorer et avoir cet état d’esprit de championnat.

“Si nous n’avons pas travaillé sur une autre chose qui a à voir avec la grève à partir de maintenant, je vous garantis que Francis Ngannou peut encore assommer beaucoup de gens dans ce monde”

@Eric_XCMMA discute de l’évolution de @francis_ngannou

Épisode complet: https://t.co/1XfkQU3XOl pic.twitter.com/u4k47QUTBx

– Mike Pendleton (@ MP2310) 21 mars 2020

“Parce que nous savons tous si nous allons combattre” D.C. ” [Daniel Cormier] ou on va aller combattre Stipe, l’un ou l’autre, il y a un gros trou dans la lutte là-bas. Comment combler cet écart? Comment pouvons-nous passer ce temps que nous avons, que nous soyons au combat ou en camp, nous devons commencer à combler cet écart. Si nous n’avons pas travaillé sur une autre chose qui a à voir avec la frappe à partir de maintenant, je vous garantis que Francis Ngannou peut encore assommer beaucoup de gens dans ce monde. Mais si nous pouvons combler cet écart dans la lutte et le jeu au sol, juste un peu, pensez à la façon dont son jeu va exploser la prochaine fois que vous le verrez dans la cage. “

Avec son pouvoir et sa capacité à éliminer au sein du MMA, Ngannou a également discuté d’un futur passage à la boxe, un mouvement qui, selon Nicksick, fonctionnerait bien pour lui.

“Donc pour nous, après son état d’esprit et la façon dont il me parlait, je me moquais de qui nous allions nous battre, je savais que le gars allait être prêt”

@Eric_XCMMA discute du futur futur de @francis_ngannou

Épisode complet: https://t.co/1XfkQU3XOl pic.twitter.com/0b6jRv9tb4

– Mike Pendleton (@ MP2310) 22 mars 2020

“C’est drôle parce que nous sommes allés dîner avant de signer le combat [vs Rozenstruik] juste pour rattraper son retard et discuter, et nous en avons parlé. C’était une option pour lui, il en a parlé. Il regarda le même chemin que Conor [McGregor] était en train de faire et a dit “Homme, je pourrais juste sortir et obtenir ma licence de boxe de toute façon.” Parce que quand il a décidé de faire partie des sports de combat, ce n’était pas nécessairement pour le MMA, il voulait vraiment boxer. Je pense que finalement vous allez le voir tester ces eaux en boxe.

«Après ce que j’ai vu avec lui et Joe Joyce, je suis très confiant qu’il va bien réussir dans ce domaine. C’est un superbe athlète, il écoute bien, je pense qu’il a les bonnes personnes autour de lui pour faire ce qu’il veut. C’est l’un des meilleurs gars que vous rencontrerez, mais son athlétisme et sa façon de se concentrer maintenant, c’est un état d’esprit de championnat “

Avec son avenir immédiat dans les airs après que la pandémie de COVID-19 a reporté son combat contre Rozenstruik qui devait avoir lieu le 28 mars à Columbus, Ohio, Nicksick dit que peu importe qui l’UFC met contre Francis Ngannou quand les choses reviennent à l’action pour la promotion.

Image via @ufc sur Instagram

“Vous savez, cela ne m’importe vraiment pas. Je vais prendre quelque chose que Francis m’a dit, qui m’a vraiment époustouflé. Il y a quelques semaines, nous nous préparions et j’ai un entraînement très, très difficile le samedi, il y a plus de rondes de MMA-cardio et beaucoup de gars ne les aiment pas. Mais pour Francis, il a en quelque sorte accumulé cette vapeur et après cette pratique, il m’a dit

“ Mec, je ne regarde devant aucun adversaire, mais les outils que nous construisons dans cette cage en ce moment, je vais pouvoir présenter et je vais pouvoir utiliser ce temps pour quiconque vient d’ici. Que ce soit Stipe, «D.C.» ou Derrick Lewis d’ailleurs. Je suis en train de construire un ensemble de compétences, je ne vais pas perdre 8 semaines sur la planification de jeu pour un seul adversaire, je veux que tous les compétences soient réunies pour les futurs adversaires que j’ai. »

«J’étais vraiment impressionné par cela», a déclaré Nicksick. «Beaucoup de cela a évidemment été la lutte et le jeu au sol et il s’est immergé là où il transformait ces négatifs en ces positifs. Pour nous, après son état d’esprit et la façon dont il me parlait, je me moquais vraiment de savoir qui nous allions combattre, je savais que le gars allait être prêt. “

Le passage à Xtreme Couture a semblé porter ses fruits pour Ngannou et sa carrière, et aux yeux d’Eric Nicksick, il y a beaucoup plus de succès dans son avenir.