L’entraîneur Eric Nicksick explique l’importance de comprendre la motivation des combattants

Image via @francisngannou sur Instagram

Eric Nicksick a été autour de Xtreme Couture depuis 2007 et a travaillé avec des combattants du monde entier. À partir de maintenant, Nicksick travaille avec des personnes comme Francis Ngannou, Dan Ige, Jessica Eye, Puna Soriano et Jeremy Kennedy pour n’en nommer que quelques-uns.

Nicksick a un excellent taux de réussite avec ses combattants, et il pense que cela est dû à son dévouement à comprendre pourquoi ils se battent.

Dans une interview avec le podcast On The Mic, Nicksick a expliqué pourquoi il pensait que connaître le but de ses combattants était si critique.

«Je dois connaître mon combattant, je dois savoir ce qui le pousse, pourquoi sont-ils entrés dans ce sport? Quel est leur pourquoi? “

@Eric_XCMMA discute de son style d’entraînement et pourquoi il est important d’apprendre à connaître ses combattants à un niveau personnel

Épisode complet: https://t.co/1XfkQU3XOl pic.twitter.com/sJhNJzNObj

– Mike Pendleton (@ MP2310) 21 mars 2020

«C’est mon style de coaching, ce n’est peut-être pas pour tout le monde mais j’ai une fraternité très proche de gars sur lesquels je m’appuie comme Marc Montoya, John Crouch, Trevor Wittman, des gars avec qui je reste en contact étroit et le seul dénominateur commun que je vois à propos de ces entraîneurs, c’est exactement ce que vous avez dit », a déclaré Nicksick. «Je dois connaître mon combattant, je dois savoir ce qui le pousse. Pourquoi ont-ils obtenu ce sport? Quelle est leur raison, si vous voulez. Il y a des moments où vous avez un gars sur le tabouret et [me] étant un footballeur, je ne peux pas attraper tout le monde par le masque et crier dessus. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. »

Alors que certains entraîneurs se concentrent sur les compétences et tirent le meilleur parti de leur combattant d’un point de vue technique, Eric Nicksick pense que connaître ses combattants sur le plan personnel est ce qui peut être la force motrice pour les amener à un état d’esprit et des performances de championnat.

«Connaître vos combattants et savoir comment vous devez transmettre un message est impératif car certains gars et certaines filles réagissent différemment», a-t-il déclaré. “Donc, apprendre à les connaître et comprendre leur raison d’être – c’est quelque chose que j’ai appris de Coach [Robert] Il y a des années Follis. Vous devez avoir ce déclencheur pour savoir où, lorsque vous êtes au fond des tranchées et que vous devez obtenir cette poussée supplémentaire, est-ce un membre de la famille, une femme, un enfant? Est-ce une position dans laquelle tu étais quand tu étais jeune? »

Un combattant Eric Nicksick a dû creuser profondément avec son concurrent Francis Ngannou.

«Avec Francis par exemple, voici un gars qui a tenté de traverser le détroit de Gibraltar 11 fois du Maroc vers l’Espagne pour chercher refuge, alors quand on le met dans une situation – et je l’ai eu là – où il nous reste cinq minutes sur l’horloge, et vous êtes fatigué, non? Tu ne vas pas pousser pendant ces cinq minutes après tout ce que tu as traversé dans ta vie? Vous l’interrogez là-dessus et puis tout de suite, il trouve cet endroit où il doit creuser profondément et c’est là que vous le retirez.

“Vous devez connaître votre combattant, vous devez savoir quel est son pourquoi, à quoi il fait face dans sa vie, et tout ça. C’est un travail à plein temps, bien sûr, mais je vous dis quoi, une fois que vous avez appuyé sur ces déclencheurs, vous savez où vous devez tirer et où vous devez pousser, et tout le reste avec vos combattants. “

Le succès d’Xtreme Couture au fil des ans ne peut être remis en question, et une grande partie de ce succès peut sans aucun doute être attribuée à Eric Nicksick et à son approche particulière du coaching.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/03/2020.