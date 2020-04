L’entraîneur Javier Mendez abat Kashib Nurmagomedov UFC 249: “Il n’a pas choisi de s’asseoir”

Malgré le report de la carte et les circonstances apparemment hors de son contrôle, Khabib Nurmagomedov a été critiqué pour sa décision de retourner en Russie avant son combat pour le titre UFC 249 avec Tony Ferguson.

Le champion des poids légers de l’UFC était censé rencontrer Ferguson le 18 avril, mais après avoir pris l’avion pour son pays d’origine des semaines avant le spectacle, il a dû y rester en raison des restrictions de voyage mises en place en raison de la pandémie de coronavirus. Il a été révélé plus tard que l’UFC 249 devait avoir lieu en Californie sur des terres tribales, ce qui a exclu Nurmagomedov du combat. Un événement principal de remplacement entre Ferguson et Justin Gaethje a ensuite été annoncé avant que l’événement ne soit officiellement reporté jeudi dernier.

L’UFC 249 avait été initialement réservé pour le Barclays Center de Brooklyn. Cependant, les problèmes de coronavirus ont conduit à des restrictions sur les rassemblements de masse à travers les États-Unis, donc l’emplacement est à être annoncé, laissant Nurmagomedov et le reste des combattants réservés pour cette carte sans aucune indication où ils se battraient le 18 avril.

Néanmoins, l’entraîneur de Nurmagomedov, Javier Mendez, a répondu aux critiques du combattant lorsqu’il a été interrogé sur le contrecoup auquel Nurmagomedov a dû faire face pour la décision de voyager qui a abouti à une cinquième rencontre annulée avec Ferguson.

“Il n’a pas choisi de s’asseoir”, a déclaré Mendez lors d’une séance de questions / réponses avec les fans sur YouTube. «Il vient de rentrer chez lui et il attendait, s’entraînait et attendait un endroit. Il n’a donc pas choisi de s’asseoir quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas lui donner de localisation et ensuite il ne pouvait pas obtenir la permission. Il n’allait pas être en mesure d’obtenir la permission, donc il n’a vraiment rien laissé de côté. Il n’a pas obtenu la permission et il n’a pas obtenu l’emplacement et maintenant nous savons pourquoi il n’a pas obtenu l’emplacement par crainte de fuite. Parce qu’il a fui, regardez maintenant, il n’y a pas de spectacle.

“Il a absolument fait la bonne chose quand on lui a dit d’aller à Abu Dhabi parce que le spectacle allait probablement être là, et ensuite il rentrerait chez lui si cela ne fonctionnait pas, mais c’était le plan, et puis entraînez-vous à la maison et voyez ce qui se passe. »

Selon Mendez, le voyage de Nurmagomedov à Abu Dhabi a été écourté, ce qui a entraîné son retour en Russie, et ce n’est que lorsque les précautions de COVID-19 se sont intensifiées que tout le monde a réalisé plus tard ce que cela signifiait pour le combat de Nurmagomedov avec Ferguson.

Maintenant, il semble qu’en raison de l’observation de Ramadan par Nurmagomedov et de la durée habituelle de ses camps de combat (Mendez estime que Nurmagomedov aura besoin de 10 semaines à trois mois pour se préparer à son prochain combat) “The Eagle” ne sera pas en compétition avant l’automne. Et c’est sans savoir si l’UFC ou toute autre organisation sportive pourra même revenir à un horaire régulier d’ici là.

«Nous le verrons peut-être en août ou nous le verrons peut-être en septembre», a déclaré Mendez. «Si c’est août, je crois que c’est San Francisco. Si c’est septembre, je crois que c’est Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Alors oui, c’est là que nous le verrons. L’un de ces.”

Mendez a admis qu’il sent que le match avec Nurmagomedov et Ferguson est mordu par un serpent après avoir été rappelé pour la cinquième fois. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la perte possible de Ferguson contre Gaethje, mettant ainsi en place un duel entre Gaethje et Nurmagomedov, Mendez aime en fait les chances que Gaethje réussisse à se battre la nuit mieux que Ferguson compte tenu de l’histoire entre Nurmagomedov et Ferguson.

“Si j’avais le choix, je veux Gaethje parce que je veux avoir l’assurance que nous nous battrons”, a déclaré Mendez. “Pour cette raison et cette raison seulement, parce que pour le moment je ne suis pas – Ouais, c’est pourquoi je voudrais Gaethje ou toute autre personne que celle-là. Seulement à cause de ce qui s’est passé. Et cela pourrait changer plus tard. »

Une chose est sûre, c’est que Nurmagomedov est peu susceptible d’affronter Ferguson à court préavis. Même si Nurmagomedov et son équipe de l’American Kickboxing Academy se sont préparés à Ferguson à plusieurs reprises au cours des dernières années, Mendez ne pense pas que le match nécessitera moins de soins s’il était réservé une sixième fois.

“Il va avoir besoin du même temps pour se préparer car nous devons respecter Tony pour le grand champion qu’il est”, a déclaré Mendez. «Si nous ne lui donnons pas le même temps, sinon un peu plus, alors honte à moi. Il recevra la même attention, sinon plus, car nous le verrons probablement se battre une fois de plus avant de le revoir.

“Si cela ne se produit pas, je suis d’accord avec ça juste de peur que ça ne passe pas parce que cinq fois? Cela n’est jamais arrivé. “