L’entraîneur Joshua Fabia répond aux critiques, affirme que Diego Sanchez a une défense de «niveau Mayweather»

Joshua Fabia, l’entraîneur, entraîneur et manager de Diego Sanchez riposte à ses détracteurs. Il dit que son élève a une des meilleures défenses en MMA et ne sait pas pourquoi il se moque de lui.

De retour à l’UFC 239, Sanchez a eu une dispute avec JacksonWink. Là, il les a laissés tomber pendant la semaine de combat et n’a utilisé qu’un seul cornerman à Fabia. Depuis ce combat et le dernier scrap de Sanchez à l’UFC Rio Rancho, Fabia a été critiquée par la façon dont il a communiqué et les mouvements qu’il montre.

Fabia dit que personne ne soulignera à quel point la défense de Sanchez s’est améliorée depuis qu’il a travaillé avec lui. Il croit également que la défense du vétéran de l’UFC est celle de Floyd Mayweather.

«Tout comme, et je vais vous donner la critique là-dessus, tout comme tout le monde parle de ce que Diego ne fait que courir sur son adversaire. Écoutez les fous, vous êtes un peu comme, ralentissez et reconnaissez ce que vous voyez “, a déclaré Fabia dans The Luke Thomas Show. «Il était chargé de passer à travers un genou volant, et à ce moment, à la vitesse de cela, il a reconnu que ça allait être malsain de le faire. Et il l’a étouffé, n’a subi aucun dommage et a rebondi.

“Comme encore, si vous regardez la vidéo sur IGTV de Diego Sanchez, vous verrez qu’il bloque, élude comme si c’était le niveau de Mayweather. C’est le niveau McGregor. De toute évidence, pourquoi même McGregor, le seul avec suffisamment de QI de combat pour voir le pouvoir dans ce qui se passait vraiment là-bas. En outre, la seule personne à étudier le mouvement en dehors de la boîte de «MMA, je connais tout la communauté établie. C’est ce qui se passe ici, l’homme. »

Joshua Fabia blâme les commentateurs pour les raisons pour lesquelles sa relation avec Diego Sanchez est même devenue un gros problème. Mais, il indique clairement que Sanchez est un meilleur combattant depuis qu’il travaille avec lui.

Que pensez-vous de Joshua Fabia disant que Diego Sanchez a Floyd Mayweather comme défense? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

