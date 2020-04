L’entraîneur Kavanagh dit qu’il n’y a «aucune chance» que McGregor remplace Khabib à l’UFC 249

Si vous pensiez qu’il y avait une chance que Conor McGregor intervienne à court préavis et remplace Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249 plus tard ce mois-ci, alors l’entraîneur John Kavanagh est là pour gâcher votre week-end.

Alors que le président de l’UFC, Dana White, tente désespérément de garder l’UFC 249 dans les délais alors que toutes les autres organisations sportives restent dans les limbes en raison de l’épidémie de COVID-19, tout continue de s’effondrer pour la première promotion du MMA. Non seulement les restrictions de voyage et les fermetures à l’échelle du pays rendent pratiquement impossible de trouver un nouvel emplacement pour l’UFC 249, mais Nurmagomedov s’est essentiellement retiré de son affrontement avec Tony Ferguson plus tôt dans la semaine.

Avec seulement deux semaines restantes pour que White et sa société réussissent l’inimaginable et organisent un événement UFC pendant une pandémie mondiale, beaucoup de gens pensaient que McGregor pourrait être un candidat pour se présenter et remplacer Khabib. McGregor a révélé plus tôt cette semaine qu’il était «en forme pour se battre», ce qui a immédiatement créé des spéculations sur sa disponibilité pour la carte à la carte (PPV) du 18 avril.

Alors que McGregor a construit toute sa carrière autour de l’idée qu’il combattrait n’importe qui à tout moment, l’entraîneur-chef John Kavanagh pense qu’il n’y a tout simplement “aucune chance” que l’Irlandais soit en mesure de sauver l’UFC 249. Avec de lourdes restrictions en Irlande et peu de temps pour se préparer à un haras divisionnaire comme Ferguson, McGregor n’a pas vraiment le choix.

“Aucune chance”, a déclaré Kavanagh à ESPN vendredi via Instagram Live. «L’Irlande est soumise à un verrouillage assez strict (en raison du coronavirus). Moi et Conor n’avons aucune interaction physique. Il n’y a pas d’interaction physique au gymnase. Les gymnases sont fermés. “

Même au-delà des restrictions de voyage et de l’accès limité au gymnase, les fans de combat doivent considérer que McGregor n’a pas besoin de se battre à l’UFC 249 pour subvenir aux besoins de sa famille. Contrairement à de nombreux autres combattants de la liste de l’UFC, la superstar irlandaise n’a pas à travailler un autre jour de sa vie. En fait, McGregor a gagné suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de ses futurs petits-enfants s’il le fallait vraiment.

“Pour essayer de précipiter cela ensemble, je ne pense tout simplement pas que ce serait intelligent”, a déclaré Kavanagh. «Il ne se bat certainement pas pour avoir de la nourriture pour les six prochains mois. Ce n’est pas là où il est dans sa vie. “

Eh bien, c’est certainement une déception. Mais même le grand Conor McGregor ne peut pas réaliser un autre de ses tours de magie lors d’une prise de contrôle mondiale de COVID-19.

Donc, si “Notorious” ne va pas se remplir à court terme et combattre “El Cucuy” à l’UFC 249, alors quand les fans de combat le verront-ils ensuite?

Selon Kavanagh, l’UFC était déjà en train de pêcher McGregor contre Justin Gaethje en juillet. Mais avec Gaethje étant un candidat pour remplacer Khabib à l’UFC 249, avec l’incertitude qui accompagne le coronavirus, tout est en l’air à ce stade.

“(Gaethje) était certainement l’un de ceux dont on parlait”, a déclaré Kavanagh. “C’était juste là-haut.”

Les services de McGregor n’étant pas disponibles pour le moment, la promotion devra chercher ailleurs pour garder le train UFC 249 sur les rails.