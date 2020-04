L’entraîneur laisse entendre que Conor McGregor pourrait être le prochain adversaire de Tony Ferguson

Image via @thenotoriousmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Avec le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, coincé en Russie en raison de nouvelles restrictions de voyage COVID-19, son adversaire potentiel Tony Ferguson doit prendre une décision: attendre pour combattre Nurmagomedov lorsque la pandémie s’apaise, ou combattre quelqu’un d’autre entre-temps. John Kavanagh, l’entraîneur de Conor McGregor, semble espérer que Ferguson empruntera cette dernière voie.

Mardi, le journaliste d’ESPN, Ariel Helwani, a publié un sondage sur Twitter, demandant aux fans s’ils préféraient voir Ferguson attendre pour combattre Nurmagomedov ou combattre l’adversaire de remplacement Justin Gaethje le 18 avril.

C’est alors que Kavanagh est intervenu.

L’entraîneur de longue date de McGregor a suggéré qu’il y avait une troisième option, faisant clairement allusion à un combat entre Ferguson et son élève vedette.

il y a peut-être une troisième option …

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 31 mars 2020

Bien qu’un combat potentiel entre Conor McGregor et Tony Ferguson soit amusant à penser, il semble certainement peu probable pour le moment. McGregor est actuellement coincé dans son Irlande natale, et comme nous l’avons vu, les voyages internationaux sont de plus en plus difficiles pendant cette pandémie.

De plus, McGregor a récemment fait campagne avec une grande ferveur pour un verrouillage complet de l’Irlande, donc la possibilité de sauter dans un avion pour combattre Ferguson – si cela est même possible – semble très peu probable. Il ferait précisément ce qu’il a demandé au public irlandais de ne pas faire: quitter la maison.

Cela étant dit, un combat McGregor contre Ferguson est certainement possible à un moment donné. Après s’être retiré de son combat prévu avec Ferguson, Nurmagomedov sera probablement indisponible pendant un certain temps, car il commencera bientôt à jeûner pour le Ramadan. Si Ferguson a l’intention de se battre bientôt, il devra peut-être tourner son attention vers quelqu’un comme McGregor ou Gaethje.

Un combat potentiel entre Conor McGregor et Tony Ferguson vous intéresse-t-il? Selon vous, qui gagnerait?

