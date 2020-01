L’entraîneur prétend qu’un Conor McGregor «motivé» peut battre n’importe qui

Image: Owen Roddy sur Facebook

En entrant dans l’UFC 246, Conor McGregor a déclaré qu’il était de nouveau motivé et s’entraînait régulièrement, contrairement à son camp pour le combat contre Khabib Nurmagomedov.

L’Irlandais a affirmé qu’il avait bu toute la semaine de combat menant à l’UFC 229 et que son entraînement était sporadique et non cohérent. Pourtant, tout cela a changé pour le combat contre Donald Cerrone, et cela se voit dans sa performance. Il a éliminé “Cowboy” en seulement 40 secondes dans un combat contre lequel Cerrone n’a même pas touché une seule frappe.

Maintenant, après la victoire, beaucoup se sont demandé quelle sera la prochaine étape pour Conor McGregor. Pour l’entraîneur de l’Irlandais, Owen Roddy, il n’a pas d’importance, car McGregor motivé battra qui que ce soit.

“Je ne me soucie pas vraiment de qui c’est”, a déclaré Roddy lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “Je pense que Conor est motivé, apprécie l’entraînement, sa façon de battre n’importe lequel d’entre eux, je le crois vraiment.”

Roddy, cependant, espère que Conor McGregor continuera de se battre au poids welter après sa récente performance. Mais, il sait que la légèreté est toujours une option et cela dépendra de ce que McGregor veut faire.

«Les gens se demandaient s’il pouvait porter ce poids et cette puissance dans cette catégorie de 170 poids. Mais je ne l’ai jamais vu aussi féroce là-dedans », a déclaré Roddy. «Les coups de feu qu’il jetait lorsque Cerrone a touché le sol étaient féroces. Vous savez quoi, peu de gens sur cette Terre peuvent prendre ces photos. Je pense qu’il a beaucoup d’options. C’est toujours le choix de Conor. Celui qui motive le plus Conor est le combat qu’il aura lieu. »

En fin de compte, Owen Roddy est satisfait de la performance de Conor McGregor même les frappes à l’épaule dont il dit qu’il ne peut pas s’en attribuer le mérite. Quoi qu’il en soit, il est de retour à l’entraînement et à préparer l’Irlandais pour la suite.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.