L’entraîneur raconte le temps que Nick Diaz a tenté de sauter Johny Hendricks dans le parking

Pendant de nombreuses années, Mike Dolce a été nutritionniste pour le champion des poids mi-moyens de l’UFC Johny Hendricks. S’exprimant sur une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube mercredi matin, Dolce a raconté l’un des moments les plus sauvages de son travail avec Hendricks: presque se faire sauter par Nick Diaz et son entourage dans un parking en dehors d’un événement UFC.

Dolce a expliqué que cet incident s’est produit autour des pesées pour le premier combat de Hendricks avec Robbie Lawler. Hendricks a d’abord manqué de poids pour le combat de moins d’une livre, et a été tristement célèbre nargué par Diaz alors qu’il était sur la balance, mais ce n’est pas là que le problème a pris fin.

Après avoir raté sa marque, Hendricks et son équipe ont déménagé dans un établissement de l’autre côté de la rue pour perdre le poids restant. Sur le parking extérieur, lui et son équipe ont failli être sautés par Diaz et son entourage, qui cherchaient à se battre.

Voici comment Dolce le raconte:

“Quand il monte sur la balance, qui est devant et au centre? Nick Diaz », a commencé Dolce. «Nick Diaz et Nate Diaz sont assis devant et au centre. Nick Diaz chahute Johny sur la balance, en parlant à Johny pendant que Johny essaie de peser. Fou. Donc, Johny est un peu plus, ils annoncent qu’il est un demi-livre, il descend de l’échelle, il marche, il fait le petit face-à-face avec Robbie, ce n’est pas grave. Nous descendons, tout le monde veut faire des médias et je dis les gars, laissez-nous tranquilles. On a du travail. Nous travaillons toujours en ce moment, veuillez nous laisser tranquilles. Nous serons de retour dans une heure pour prendre du poids, vous pourrez ensuite parler et poser toutes les questions que vous souhaitez.

“Nous prenons son équipement, nous sortons”, a poursuivi Dolce. “Alors que nous traversons le parking, le garde du corps personnel de Dana White arrive en courant et il est f ** king massif. Comme un secondeur de la NFL, comme 6’6 “, 300 livres, déchiré, en forme, jaune, gros f ** king mec hawaïen. Il est comme «Dolce, Dolce, tu ne peux pas devenir mec, tu dois faire attention! Nick Diaz cherche Johny, il veut le combattre! “Je me disais” quoi? Qu’est-ce que tu racontes?’

“Il est comme” il le cherche dans le parking, en ce moment, il veut combattre Johny Hendricks en ce moment dans le parking! “Je me disais” est-ce que tu es un putain de roi qui me plaisante? ” entendre des gens crier comme «il est là!» Tout d’un coup comme une émeute éclate dans le parking. Johny est tout préparé, nous sommes tous préparés. Nous allons finir de couper une demi-livre de poids f ** king, et nous sommes comme “ oh putain, Nick Diaz et tous les 209 garçons sont sur le point de nous sauter dans le parking f ** king – comme pendant le pesée f ** king UFC. Donc, nous récupérons tout notre équipement et nous sommes comme si nous devions sortir le f ** k d’ici avant que ces garçons découvrent que c’est nous. Nous aimons donc courir avec nos sacs de sport et notre équipement, courir dans le parking, traverser la rue, arriver là où nous allons.

“Nous sommes comme” c’était f ** king fou. “”

Que pensez-vous de cette histoire de Nick Diaz de Mike Dolce?

