L’entraîneur réfute l’idée que le soutien de Conor McGregor a chuté

Pendant un certain temps, Conor McGregor était la plus grande star sportive d’Irlande et sans doute l’un des athlètes les plus populaires au monde. Après quelques pertes et une longue liste de problèmes à l’extérieur de la cage, cependant, il y a une perception répandue que la popularité de l’Irlandais s’est éteinte, même sur l’île d’émeraude.

Ce n’est pas le cas, explique John Kavanagh, entraîneur-chef de longue date de McGregor.

S’exprimant sur le podcast Eurobash de MMA Fighting, Kavanagh a réfuté l’idée que McGregor Mania avait décliné. Au lieu de cela, il dit que McGregor est toujours régulièrement envahi par des fans dans son pays natal.

«J’adorerais que les gens passent un peu de temps, comme moi, à traverser la ville en voiture avec Conor ou à faire appel à un magasin avec Conor, et à se faire harceler pour des selfies et des gens qui lui serrent la main et le félicitent», Kavanagh a déclaré, assurant que McGregor est toujours extrêmement populaire.

«Je pense que les gens confondent parfois la vie sur Twitter avec la vraie vie et croient des choses sur Twitter, mais très, très peu de gens sont sur Twitter. Dans la vraie vie, lorsque vous traversez Dublin et l’aéroport, il y a des foules de gens qui crient et qui courent vers nous. Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec ça, peut-être qu’il y aura quelques personnes sur Twitter qui écriront quelque chose de bien après s’il gagne, mais je ne retiendrais pas mon souffle là-dessus.

“Quand je suis physiquement avec lui, non … tout ce que je vois, ce sont des foules de fans.”

Conor McGregor devrait revenir dans la cage ce week-end, quand il affrontera Donald «Cowboy» Cerrone, favori des fans, dans l’événement principal de l’UFC 246. Bien que les deux combattants aient connu leurs plus grands succès en tant que poids légers, le combat aura lieu dans la division des poids welters de 170 livres.

Pensez-vous que McGregor est toujours aussi populaire, ou que le soutien à la star irlandaise s’est éteint?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.