L’entraîneur répond aux commentaires de Johnny Walker: «Il n’a pas tenu sa perte»

Johnny Walker s’est récemment séparé de son entraîneur de longue date Leo Gosling après sa première défaite à l’UFC, un KO rapide contre Corey Anderson à l’UFC 244. Avant son prochain combat avec Nikita Krylov à l’UFC Brasilia, il a décidé de rejoindre le célèbre Tristar Gym au Canada.

Gosling a initialement refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par MMA Fighting. Mais un jour plus tard, il a changé d’avis et a accordé une longue interview.

L’entraîneur brésilien, qui vit maintenant à Lisbonne, au Portugal, et forme des combattants au gymnase Invictus, a répondu à certains des commentaires de la star montante de l’UFC. Selon Gosling, la semaine de combat «stressante» mentionnée par Walker lors de leur scission publique a été causée par le combattant lui-même.

“Il a amené une fille du Canada pour rester avec lui dans sa chambre d’hôtel, et j’ai dit” Non, ce n’est pas le moment pour cela, restons ensemble et concentrés “”, a déclaré Gosling. “Il n’arrêtait pas de dire:” Non, je vais battre ce gars, croyez-moi. “Il était très autoritaire, et je ne voulais pas causer de problèmes. L’autre «stress» dont il a parlé concernait un billet UFC que j’ai demandé (à donner) à un ami. Il a dit qu’il me le donnerait, mais l’a ensuite donné à quelqu’un d’autre. Cette fille est venue de France pour l’événement, et il l’a laissée pendue. C’est ce qu’il entend par «stress». »

Walker n’a pas immédiatement répondu pour commenter.

Gosling a déclaré que les paroles et les actions de Walker étaient motivées par l’argent – «il était dérangé par le pourcentage qu’il me payait, 10%, ce que je pensais être peu, mais l’a accepté» – et son désir de blâmer quelqu’un d’autre pour sa perte. S’adressant à MMA Fighting, Walker a déclaré qu’il avait envie d’aller à la guerre “et de ne pas être content de qui est avec vous”, se demandant s’il pouvait faire confiance à Gosling ou “se faire tirer dans le dos”.

“Nous sommes allés à la guerre plusieurs fois ensemble”, a déclaré Gosling. «Ce qui est arrivé à Johnny, c’est la célébrité, le succès et l’argent qui lui passent par la tête. Il est devenu ami avec d’autres entraîneurs, d’autres managers, tout le monde lui disait “Leo est un petit (entraîneur), si tu veux devenir champion, tu dois t’entraîner dans de grandes équipes.” J’étais ouvert à cela et je l’ai même emmené dans une grande équipe en Russie, American Top Team. J’étais là avec lui, pas de problème du tout. J’ai l’esprit ouvert, je sais qu’un seul entraîneur ne peut pas enseigner toutes les disciplines. Il est impossible d’être bon en tout.

“Il avait besoin de l’utiliser comme excuse, il n’a pas reconnu sa perte parce qu’il ne s’est pas suffisamment entraîné. Il ratait les entraînements, il sortait à la rencontre des femmes. Il a rencontré des femmes pendant la semaine de combat et m’a demandé de quitter l’hôtel. Il est devenu autoritaire, autoritaire, et j’ai gardé mon sang-froid et je n’ai pas élevé la voix. Il n’avait pas le courage de m’appeler et de dire qu’il me quittait. Il n’est pas obligé de rester avec moi, mais… Johnny montrera son vrai moi jour après jour. Les gens verront qui il est vraiment. »

À propos de l’investissement de 30 000 $, Walker affirme que Gosling a obtenu du combattant et n’a rien donné en retour, l’entraîneur dit qu’ils ont tous les deux perdu 10 000 $. En fait, Gosling dit que le poids lourd léger de l’UFC a de bons investissements qui lui ont été suggérés, et ne s’attend pas à ce que Walker lui paie ce qu’il dit devoir.

“Tout ce que je vois, c’est la cupidité, l’ingratitude et l’obsession de faire ses preuves auprès de ses milliers de fans”, a déclaré Gosling. «Il passe six à huit heures par jour à voir ce que les gens disent de lui (en ligne). Voyons comment il se comporte maintenant, s’il veut honorer ce qu’il a avec moi. Nous n’avons pas de contrat, mais nous avons un accord, se regardant dans les yeux. Voyons s’il est vraiment digne d’un homme comme il le dit. “

Gosling dit que “c’est vraiment difficile de pardonner” Walker en ce moment, mais il espère atteindre ce point à terme. Même s’il ne songe plus à travailler ensemble un jour, Gosling souhaite à son ancien protégé de réussir dans l’Octogone même si des revers doivent se produire en cours de route.

“J’espère qu’il deviendra champion parce que ce sera le résultat de mon travail”, a déclaré Gosling, “mais comprendrait aussi – et pense que c’est bien – s’il trébuche et retombe à la case départ. Peut-être qu’il retrouve ceux qu’il a abandonnés en cours de route. Il sait de quoi je parle. Je ne lui souhaite pas mauvais, je souhaite juste qu’il apprenne. “