L’entraîneur voit une médaille d’argent lors des précédentes annulations de combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant. Pour l’instant, cependant, la paire n’a jamais réellement partagé la cage.

L’espoir est que cela changera finalement à l’UFC 249 en avril.

Après quatre annulations de combats précédentes pour diverses raisons – dont certaines à la limite du ridicule – Nurmagomedov et Ferguson devraient se battre à nouveau, et toute la communauté de combat prie pour la cinquième fois, c’est le charme.

Bien qu’il y ait naturellement une superstition autour de ce match, Javier Mendez, l’entraîneur-chef derrière Nurmagomedov, pense que les stars se sont alignées pour le combat cette fois-ci.

Il croit que, à chaque tentative précédente échouée de faire ce combat Nurmagomedov contre Ferguson, l’intérêt a été lent, et à l’UFC 249, le buzz sera plus assourdissant qu’il ne l’aurait été si le combat avait eu lieu dans le passé.

“C’est comme si les choses devaient être ainsi”, a récemment déclaré Mendez à MMA Junkie. “Ils sont censés l’être et cela ne s’est pas produit, mais maintenant c’est plus grand que jamais.” Alors peut-être que c’était censé être qu’ils allaient se battre sur une plateforme beaucoup plus grande. Et nous voici.

“C’est la plus grande plate-forme pour eux deux, se battre entre eux n’était pas (alors)”, a ajouté Mendez, ouvrant sur ce combat Nurmagomedov contre Ferguson. «Il s’agit de la plus grande plate-forme jamais conçue pour que les deux s’affrontent. Et peut-être que c’était censé être comme ça, peut-être que c’était censé être plus grand que ce qu’il était à l’époque. Et maintenant, nous sommes sur l’énorme plate-forme pour les deux, donc je préfère plutôt regarder du côté positif, vous savez. “

Mendez voit une autre médaille d’argent dans ce match prendre du temps à mettre en place. Il pense que Nurmagomedov et Ferguson se sont améliorés de façon exponentielle depuis la première tentative de l’UFC de réserver le combat entre eux.

“Cela en a changé parce que Tony s’est amélioré, Khabib s’est amélioré”, a expliqué Mendez. «Ce n’est donc pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. Regardez comme Tony a l’air bien. Vous ne pouvez pas dire que c’est la même chose, pas du tout. Et regardez à quel point Khabib a l’air bien. Nous devons le regarder comme si c’était un tout nouveau combat. Vous ne pouvez pas le voir comme le même vieux, le même vieux. Nous savons ce que nous regardons. Différentes choses se sont produites depuis lors pour les deux. »

Pensez-vous que la cinquième fois sera le charme de ce combat tant attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.