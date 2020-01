Leon Edwards a Tyron Woodley, Kamaru Usman en vue

LONDRES – Le concurrent des poids mi-moyens Leon Edwards obtient la brillance de l’événement principal pour la deuxième fois de sa carrière, mais son apparition à l’UFC sur ESPN + 29 sera spéciale car il est prêt pour l’action sur le sol national.

Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) affrontera l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley, qui fera sa première apparition depuis qu’il a perdu son titre contre Kamaru Usman il y a plus d’un an. Malgré un affichage décevant de “The Chosen One” ce soir-là, Edwards s’attend à voir Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC) de retour à son meilleur pour leur affrontement le 14 mars à l’O2.

“Je me prépare pour celui qui a battu Robbie Lawler”, a déclaré Edwards à MMA Junkie jeudi. «Je veux ce Tyron. Je veux la meilleure version de lui-même. Je crois que je suis n ° 1, donc je crois que je vais le battre, même le plus beau jour. C’est donc celui que je prépare dans mon camp, et c’est celui que je vise à combattre. Je serai champion du monde, et c’est juste un autre gars qui est sur mon chemin, et un autre gars pour se faire fouetter le cul. “

Edwards se prépare pour le combat à son domicile habituel du Team Renegade à Birmingham, en Angleterre, où il partage les tapis avec une foule de combattants britanniques talentueux, dont son frère, le Bellator de poids moyen Fabian Edwards, et l’UFC de poids moyen Tom Breese. Mais c’est un autre des coéquipiers de Leon qui a donné un coup de pouce supplémentaire au gymnase lorsque la nouvelle a annoncé que Jai Herbert avait été recruté pour remplacer le blessé Stevie Ray et ferait ses débuts à l’UFC sur la même carte à Londres.

“De voir mon coéquipier se joindre à moi sur la carte, aussi, c’est incroyable”, a déclaré Edwards. «Il était le champion des poids légers pour Cage Warriors, (et) il affronte Marc Diakiese. C’est un autre grand combat pour le gymnase. Nous avons aussi Tom Breese. Il se bat en février, donc le gymnase bourdonne. Nous sommes en janvier, à droite, donc la salle de gym est occupée, et tous les combattants sont prêts à se battre. C’est un excellent environnement à Birmingham pour les arts martiaux et pour les combattants. “

Edwards a fait son chemin dans le classement des poids mi-moyens à l’ancienne – en remportant des combats – et dit qu’il est sur le point de tirer sur le titre des poids mi-moyens. Selon «Rocky», la victoire sur Woodley devrait le faire.

“Je crois qu’après ce combat, je me battrai pour le titre mondial après avoir battu Woodley”, a-t-il déclaré. «C’est un grand combat pour moi. Il est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, et aller là-bas, le jouer et le battre comme je veux le battre, ça va mettre mon nom dans le chapeau pour être champion du monde, et je me battrai pour le titre mondial cette année.

Cela pourrait potentiellement le mettre en ligne pour faire face au dernier homme à le vaincre. Kamaru Usman a dominé Edwards à l’UFC sur FOX 17 en décembre 2015, mais Edwards n’a plus perdu depuis et dit qu’il n’aimerait rien de plus que d’affronter Usman pour le titre après avoir vaincu Woodley.

“C’est comme la vengeance parfaite, non? Il est le dernier gars à m’avoir battu, il y a quatre ou cinq ans. Aller là-bas et le vaincre pour le titre mondial et récupérer cette victoire, c’est comme le scénario parfait pour moi », a déclaré Edwards. «Pour lui, détenir toujours le titre mondial cet été ou plus tard cette année, et le vaincre, c’est le rêve parfait pour moi, et je crois que cela se réalisera. Ce Leon tuerait ce Leon à l’époque, alors j’ai hâte d’aller là-bas, de me venger et d’obtenir le titre mondial »

Un autre homme qu’Edwards a en tête est l’autre grand joueur à l’extrémité pointue de la division des poids welters, Jorge Masvidal. Le Britannique s’est retrouvé le destinataire involontaire des désormais infâmes «trois pièces et un soda» dans les coulisses de Londres l’année dernière et a déclaré qu’à un moment donné de son voyage, il voulait affronter à nouveau «Gamebred».

“Cage ou pas de cage, me mettre la main sur lui est mon objectif principal”, a déclaré Edwards en riant. “Je sais qu’ils mentionnent avoir mis Masvidal pour le titre en mars. Les deux combats ont une histoire derrière, non? Usman est le dernier gars à m’avoir battu, Masvidal (à cause de) ce qui s’est passé à Londres, donc ils ont tous les deux un excellent argument de vente pour un gros combat sur un gros paiement à la séance. Quoi qu’il en soit, chaque combat est très rentable. »

Il y a aussi un angle vendable au prochain combat d’Edwards avec Woodley, grâce à la décision d’Edwards de se moquer des compétences de rappeur de Woodley. Ses coups sur les réseaux sociaux n’ont pas été bien reçus par l’ancien champion, comme l’explique Edwards.

“Il m’a bloqué sur Instagram!”, A déclaré Edwards. «Il est entré dans mon DM et m’a appelé par des noms et a dit qu’il m’assommerait et (explétif). Puis il m’a bloqué! Pour moi, tout est plaisanterie. Je m’amuse avec ça. C’est bizarre, non? Vous parlez de sa carrière de combattant, et il ne se fâche pas. Mais tu parles de sa musique rap, il devient fou! Mais sa musique est de la merde, non? Ce n’est pas un très bon rappeur. C’est marrant.”

Edwards envisage même de livrer une fouille finale à l’ego de Woodley quelques instants avant qu’ils ne se battent en se dirigeant vers l’une des pistes de rap de son adversaire.

“J’y pense”, a déclaré Edwards. «Si je le fais, je le mélangerai probablement avec une autre chanson, donc ça commencera probablement par sa chanson, puis je mettrai ma chanson. Je ne pense pas pouvoir l’écouter jusqu’à l’octogone – sa musique est de la merde. Je mettrai probablement des écouteurs si je le fais, mais ce serait drôle si je le faisais. “

.