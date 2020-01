Leon Edwards appelle une fausse rencontre Usman-Masvidal: “C’était prévu”

Il y a beaucoup de chaleur entre le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman et le détenteur de la ceinture BMF Jorge Masvidal, avec leur confrontation mercredi après-midi lors d’un événement médiatique sur la radio du Super Bowl. Usman et Masvidal vivent et s’entraînent dans les environs de Miami, ce qui rend les accrochages d’autant plus probables. Bon pour eux et le battage médiatique qu’ils aimeraient développer pour un combat (espérons-le) lucratif plus tard cette année. Mauvais pour le concurrent britannique Leon Edwards, qui a du mal à faire tourner la presse pour sa querelle avec Masvidal.

Dans une interview avec ESPN, Edwards a discuté de son grand combat à venir contre l’ancien champion Tyron Woodley à l’UFC Londres le 21 mars. Mais bien sûr, Jorge Masvidal est venu. Avant que “Gamebred” et “The Nigerian Nightmare” ne le mâchent, Masvidal a donné un coup de poing à Edwards dans les coulisses d’un événement à Londres où ils se sont tous deux battus.

Edwards a clairement indiqué que d’une manière ou d’une autre, il allait bientôt combattre Masvidal.

“Quand j’aurai dépassé Tyron Woodley, ce combat sera en jeu”, a déclaré Edwards à ESPN. «Si je ne me bats pas pour le titre ensuite, ce sera probablement lui en mai. Parce que je viens de me battre donc je ne pourrai pas me battre en mai. Mais ce combat aura lieu cette année, je pense. 100% de ce combat doit avoir lieu. Nous nous battrons dans la rue ou dans l’Octogone, il y aura un combat où nous nous verrons. Ce combat aura lieu. ”

Il pourrait être difficile pour Edwards de se battre avec Masvidal ces jours-ci, maintenant que Jorge a clairement fait savoir qu’il cherchait à faire de gros combats avec des gros salaires. Mais Leon ne semble pas inquiet. Il a un plan assez simple: continuer à gagner, réclamer la ceinture et faire venir Masvidal vers lui.

“Si je suis occupé et que je ne peux pas me battre, alors je suppose qu’il est le suivant, non?”, A déclaré Edwards lorsqu’on lui a demandé s’il était intéressé à voir Usman et Masvidal se battre. «Alors pourquoi pas? Ensuite, si les deux se battent, je lutte contre le vainqueur. Sinon, je combattrai le champion ensuite, Usman. Ensuite, après avoir battu Usman, il peut me battre pour la ceinture. Donc, quel que soit le combat, nous allons nous battre cette année ou au début de l’année prochaine. »

Quant à la confrontation entre Usman et Masvidal à Miami, Edwards n’a pas été impressionné.

“Tout est comme des sacs à main, non?”, A-t-il dit. “Il joue essentiellement. Parce qu’ils marchent pendant une minute avec une caméra derrière lui. C’est juste le jeu dans lequel nous sommes en ce moment. C’est l’ère des médias sociaux. L’ère de la WWE. C’est ainsi que le jeu penche en ce moment. C’est ce que c’est pour moi, je suis responsable de ma carrière et de ce que je dois faire et être qui je dois être pour atteindre ce que je veux atteindre. Pour planifier – parce que vous pouvez dire que c’est prévu – la caméra marchait derrière lui bien avant d’arriver à Usman. C’est comme “Oh, allons-y.”

Il est clair qu’Edwards a Masvidal en tête, mais il aura les mains pleines le 21 mars lorsqu’il affrontera Tyron Woodley, qui semble impatient de revenir au sommet de la division des 170 livres, ne serait-ce que pour les chèques de paie.