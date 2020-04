Leon Edwards compare Tyron Woodley à “une groupie essayant de revenir sur scène”

Leon Edwards a été à la pêche pour un combat reprogrammé avec l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley. Malheureusement pour lui, le sentiment ne semble pas être réciproque.

Depuis que le combat prévu d’Edwards pour l’UFC à Londres avec Woodley a échoué, Woodley a appelé plusieurs autres rivaux, mais a exprimé son désintérêt pour un combat reporté avec Edwards.

Edwards semble en avoir assez et a tiré sur Woodley sur Twitter mercredi.

Vous êtes comme une groupie essayant de revenir sur scène avec ces appels. les faits sont que vous n’obtiendrez pas de tir de titre de sitôt, les faits sont votre travail facile pour moi, les faits sont que vous dites non à chaque combat, les faits sont que vous vous êtes fait passer pour un idiot le mois dernier. sois patient – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 29 avril 2020

“Vous êtes comme une groupie essayant de revenir sur scène avec ces appels”, a écrit Edwards. “Les faits sont que vous n’obtiendrez pas de tir au titre de sitôt, les faits sont votre travail facile pour moi, les faits sont que vous dites non à chaque combat, les faits sont que vous vous êtes fait passer pour un idiot le mois dernier. sois patient.”

Sans surprise, Woodley n’a pas mis longtemps à répondre. Il n’a pas retenu sa réfutation.

Merde ton cul de salope 😂😂😂 Le fait est que les gens te connaissent pour avoir travaillé (3Pieced) et non pour ton travail. Ne me faites pas tirer de vidéo quand vous étiez tous sur mes noix https://t.co/pa19PEYkkp – Tyron T-Wood Woodley (@TWooodley) 29 avril 2020

“Ferme ta gueule”, a écrit Woodley. «Le fait est que les gens vous connaissent pour avoir travaillé (3Pieced) et non pour votre travail. Ne me faites pas tirer de vidéo quand vous étiez tous sur mes noix. “

Voulez-vous voir Tyron Woodley et Leon Edwards régler leurs différends dans la cage?

