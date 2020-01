Leon Edwards confirme son titre garanti à l’UFC avec une victoire sur Woodley en mars

Il semble que le concurrent des poids welters de l’UFC, Leon Edwards, obtiendra le prochain tir à 170 livres s’il parvient à éliminer l’ancien champion de la division Tyron Woodley en mars.

Edwards, qui a signé un nouveau contrat UFC financièrement agréable plus tôt cette semaine, devrait faire la une de l’UFC Fight Night 171 en face de “Chosen One” le 21 mars en direct sur ESPN + de Londres, en Angleterre. C’est de loin le plus grand combat de la carrière d’Edwards et un véritable test pour savoir si le combattant anglais est prêt ou non pour un tir au titre.

Heureusement, Edwards s’attend à gagner le droit de faire ses preuves dans un combat de championnat avec une victoire sur Woodley. Selon “Rocky”, qui a récemment parlé avec Aaron Bronsteter de TSN (illustré ci-dessous), son nouveau contrat avec l’UFC lui garantit un titre de poids welter avec une victoire à l’UFC de Londres.

«Je pense qu’Usman est blessé au moment où ils le disent, donc si nous pouvons nous battre en mars et qu’il est toujours libre avant l’été, je pense que je serai le prochain dans la file. C’est ce qui est écrit dans mon contrat, que je serai le prochain en ligne », a déclaré Edwards.

«Après avoir battu Tyron Woodley, je recevrai un tir au titre ensuite. Après l’avoir battu, je suis assuré de faire la queue. “

Bien qu’il soit agréable de voir enfin Edwards obtenir la reconnaissance qu’il mérite après avoir remporté ses huit derniers combats à l’intérieur de l’Octogone, les fans de combat savent trop bien comment se déroulent généralement ces “coups de titre garantis”. Avec des gars comme Jorge Masvidal, Colby Covington et même Conor McGregor parcourant les rangs à 170 livres, l’UFC pourrait toujours choisir de contourner Edwards et de faire un match plus sexy.

À ce stade, rien n’est garanti pour “Rocky”. Mais s’il veut se mettre en position de faire pression pour son premier tir au titre UFC, il doit éliminer Woodley en mars et ne laisser aucun doute.

