Leon Edwards critique Tyron Woodley, un “ gars bizarre ”, pour avoir exigé un combat contre Colby Covington

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Leon Edwards et Tyron Woodley étaient censés se battre dans l’événement principal de l’UFC Londres ce samedi. En fin de compte, cependant, la pandémie de coronavirus a rendu cette carte impossible, et les deux hommes devront attendre les prochains combats.

Depuis l’annulation de cet événement, Edwards a exprimé son désir d’un combat reprogrammé avec Woodley. Woodley, cependant, a tourné son attention vers son rival de longue date Colby Covington.

“La seule raison pour laquelle le combat contre Leon Edwards a été réservé est parce que Colby Covington n’était pas prêt à se battre”, a récemment déclaré Woodley à Ariel Helwani. “Et ils ne savaient pas quand Colby serait prêt à se battre, et je ne voulais pas attendre.”

Edwards ne croit pas que Woodley soit en mesure d’appeler ses coups de cette façon.

Alors que Woodley est l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Edwards rappelle qu’il n’a pas combattu depuis sa perte décisive du titre contre Kamaru Usman et qu’il se rapproche de ses 40 ans.

“Maintenant, vous pouvez voir pourquoi les gens ne l’aiment pas vraiment”, a déclaré Edwards au MMA Fighting of Woodley. «Il gémit beaucoup. C’est juste un gars bizarre, bizarre. Moi et lui ne serions pas amis en dehors des combats. Nous sommes deux êtres humains différents. Deux personnalités différentes. Mais vous pouvez voir pourquoi les gens ne l’aiment pas.

“Il vieillit également”, a ajouté Edwards. «Il a 37 ou 38 ans. Son influence est en train de disparaître. Il sort d’une mauvaise perte. Ses cinq derniers combats n’étaient pas les meilleurs. Pour lui d’essayer de dicter ce qu’il veut ensuite “Je ne combattrai que Colby ensuite”, cela ne justifie pas la position dans laquelle il est. “

Alors qu’Edwards est prêt à accepter un combat reprogrammé avec Woodley, il accepterait également des combats avec Colby Covington ou Jorge Masvidal. À ce stade, il cherche simplement à consolider sa prétention à un titre – une opportunité qu’il se sent déjà due.

“Pour moi, il n’y a pas d’autre option”, a déclaré Edwards. «Je suis en retard pour un tir au titre et encore moins pour combattre Woodley. Je ne fais que me battre contre Woodley juste pour pouvoir battre à nouveau un ancien champion du monde. Ajoutez-y son cuir chevelu et obtenez le titre mondial.

«Je crois vraiment que je méritais un titre mondial tourné il y a deux ou trois combats. Je combattrais aussi Colby. Colby, [Jorge] Masvidal ou Woodley ou le coup du titre. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Leon Edwards? Aimeriez-vous le voir combattre Tyron Woodley ensuite, ou préférez-vous voir Woodley affronter Colby Covington?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.