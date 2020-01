Leon Edwards de l’UFC Londres signe un nouvel accord avec l’UFC et vise l’or des poids mi-moyens en 2020

Tout va bien pour Leon Edwards. Non seulement il a enfermé un combattant potentiel n ° 1 contre l’ancien champion des poids mi-moyens, Tyron Woodley, à l’UFC Fight Night 171 le 21 mars 2020 sur ESPN + depuis l’O2 Arena de Londres, en Angleterre, mais il a un nouvel accord en place .

C’est selon un communiqué de presse de son agence, Paradigm Sports Management (via MMA Fighting), qui a révélé que “Rocky” a signé un accord multi-combats avec Ultimate Fighting Championship (UFC) qui le verra jeter les mains à l’intérieur de l’octogone pour le un avenir prévisible.

Avec un nouveau contrat enfermé dans le sac, Edwards est convaincu qu’il obtiendra l’or à l’UFC en 2020, et une victoire sur “The Chosen One” est le moyen idéal pour frapper son billet pour la grande danse.

“Je suis ravi de signer à nouveau avec la toute première promotion MMA au monde”, a déclaré Edwards, dans un communiqué. “J’ai eu une course incroyable à l’UFC jusqu’à présent, et ce contrat sécurise ma position financière alors que je fais ma course vers le titre des poids welters en 2020.”

Edwards (28) détient actuellement la deuxième plus longue séquence de victoires dans la division des poids mi-moyens avec huit matchs de suite, tandis que le roi de la division, Kamaru Usman, détient la première place avec 11 d’affilée. Les victoires notables de “Rocky” incluent Donald Cerrone, Rafael Dos Anjos, Gunnar Nelson et Vicente Luque, portant son record de l’UFC à 10-2. Une victoire sur Woodley devrait être suffisante pour lui valoir son tout premier combat pour le titre mondial, un Usman lui-même pense qu’il est attendu depuis longtemps.

