Leon Edwards «dévasté» par l’annulation de l’UFC à Londres en raison d’un coronavirus

Le coronavirus n’a frappé au bon moment pour personne, mais c’était un mauvais moment pour Leon Edwards.

Le prétendant aux poids welters de l’UFC se préparait pour le plus grand combat de sa carrière de MMA, alors qu’il devait affronter l’ancien champion Tyron Woodley dans la tête d’affiche de l’UFC London.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a refusé à Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) la possibilité de remporter la plus grande victoire de sa carrière.

L’UFC a été forcée d’annuler l’événement prévu samedi, mais pas avant d’avoir tenté de sauver le combat en le déplaçant aux États-Unis après que le Royaume-Uni ait interdit tous les rassemblements publics.

Bien que l’UFC ait tenté de faire entrer Edwards aux États-Unis, ce n’était tout simplement pas une option pour le combattant britannique, car l’Europe était confrontée à des interdictions de voyager des États-Unis pour ralentir la propagation de COVID-19.

“J’ai parlé à mes entraîneurs, ce qu’ils en pensent, que dois-je faire, et tout le monde dit:” Ce n’était tout simplement pas possible “”, a déclaré Edwards mardi à ESPN. «J’ai eu trois ou quatre heures pour me rendre à l’aéroport, se rendre à Londres. Il se passait trop de choses, nous ne savions même pas où nous allions.

«Aucune garantie que je pourrais retourner au Royaume-Uni parce que la raison pour laquelle je devais partir dimanche était parce que lundi l’interdiction entrait, nous avons donc dû quitter dimanche – c’était la précipitation – dans environ deux ou quatre heures. C’était impossible.”

Rétrospectivement, Edwards est heureux de ne pas être allé aux États-Unis pour essayer de garder son combat avec Woodley en vie, alors que l’UFC annulait la carte en raison de restrictions publiques similaires émises par des organes directeurs à travers les États-Unis.

“Lundi, nous apprenons que toute la carte a été annulée, ainsi que deux autres événements”, a déclaré Edwards. “Alors imaginez que si je suis allé aux États-Unis, maintenant je serais coincé aux États-Unis. J’aurais traîné mes entraîneurs loin de leur famille, et nous aurions été coincés quelque part aux États-Unis, et nous n’aurions pas pu revenir, alors c’est ce que c’est: le plan de Dieu. “

Bien qu’Edwards soit heureux d’avoir évité une balle en restant au Royaume-Uni, il se sent toujours contrarié de perdre le combat de Woodley entre-temps. C’était une date qu’il avait hâte de prendre.

«C’est l’un des plus grands combats de ma carrière; Je rêve de faire la tête d’affiche dans ma ville natale, dans mon pays d’origine, depuis le début du MMA », a déclaré Edwards. «Donc, pour avoir l’opportunité de faire la une de Londres et de me l’enlever, j’ai été dévasté toute la journée dimanche, hier. J’étais dévasté. Je travaille depuis 10 semaines, j’ai dépensé beaucoup d’argent au camp. J’étais en forme, j’étais prêt, j’étais concentré et j’étais prêt à partir. Pour que cela me soit enlevé à la dernière minute – je devais juste faire la réduction de poids – et que cela me soit enlevé, j’étais juste dévasté. »

Woodley a montré de l’intérêt pour d’autres combats maintenant que l’UFC London est annulé, en particulier avec son rival de longue date Colby Covington – qui a également hâte de se battre.

Edwards ne craint pas de perdre le match contre Woodley et voit l’intérêt de Woodley de quitter son combat comme un signe d’éviter le combat.

“À la fin de la journée, il ne voulait pas me battre”, a déclaré Edwards. «Il a fait toutes les excuses du livre pour ne pas vouloir me battre. Il sait ce qui va se passer, tu vois ce que je veux dire? Dès qu’il a eu l’occasion de courir, il a tout de suite couru.

«Ce combat ne mène nulle part. J’espère que cela sera reporté. J’espère de nouveau à Londres, dans mon pays d’origine, afin que je puisse montrer au monde que je suis le meilleur au monde. »

