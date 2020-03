Leon Edwards dit à Tyron Woodley qu’il ne peut pas «fuir» cette coqueluche

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Leon Edwards a assuré que Tyron Woodley ne pouvait ni courir ni se cacher et recevrait un “a * s whooping”, malgré l’annulation de leur combat principal.

Numéro 4 classé poids welter, Edwards devait affronter l’ancien champion poids welter lors de l’événement principal de l’UFC Londres le samedi 21 mars. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, l’UFC a été contraint de déplacer l’événement. Le combattant britannique s’est finalement retiré de la carte UFC de Londres en raison de l’incertitude des voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni et de l’effet d’entraînement qu’il a eu sur son équipe.

Gilbert Burned a affirmé qu’il avait «dit oui» à un combat à court terme contre Woodley, mais l’ancien champion l’a refusé. Colby Covington a également envoyé un message à “The Chosen One” alors qu’il était prêt à remplacer Leon Edwards.

En l’absence de signe de ralentissement du COVID-19, l’UFC a par la suite annoncé sa décision d’annuler ses trois prochains événements: l’UFC Londres, l’UFC Columbus et l’UFC Portland.

Sans surprise, Tyron Woodley a été déçu par la nouvelle. Il a réagi sur Instagram:

“Les fans, je suis désolé”! Je suis bouleversé par ça! J’ai envoyé un SMS à @danawhite et je lui ai dit que je suis pour Burns assis (samedi SEULEMENT). On m’a alors dit que la carte était coupée. Nous y arriverons ensemble. Ne le prenez pas à la légère. Quand nous serons de retour et nous dirigerons, moi et Clout Chasing Covington. Je ne veux pas entendre un autre nom! #TalkIsOver

Merci à tous mes supporters. @mommawoodd @missionusa #SteveWoodley @phokingqui @metabolicmeals @ cbdmd.usa @monsterenergy @dinthomas @coachdukeroufus @ ericbrown1954 @edbilbasoo @ dfunk59 @ syrius2 @iammilliereid @americantopteam @roufusport @mike_samadshinws #DrewFromTheLou #Dillion @attatl et tous les autres partenaires! ”

Leon Edwards a toujours l’intention de combattre son ennemi américain dans l’Octogone. “Rocky” a confirmé avec un fan qu’il avait l’intention de reprogrammer sa confrontation avec Tyron Woodley, tout en jetant un peu d’ombre à Colby Covington.

“Est-ce à dire que vous contre Woodley est de retour à une date ultérieure?” Demanda un utilisateur Twitter.

“J’espère de retour à Londres”, a répondu Leon Edwards.

“Dites à ce garçon qu’il ne peut pas me fuir, sa coqueluche est juste retardée”, a-t-il poursuivi.

“Ce combat va se produire après que nous soyons revenus à une programmation normale. N’essayez pas de courir maintenant gamin, f * ck Covington la belette.”

