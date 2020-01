Leon Edwards dit qu’on lui a promis de remporter le titre des poids mi-moyens avec la victoire de Tyron Woodley

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, Leon Edwards, a promis de remporter le titre des poids mi-moyens avec une victoire sur Tyron Woodley à l’UFC de Londres.

Edwards devrait affronter Woodley dans un combat potentiel pour le prétendant n ° 1 à l’UFC Londres en mars. Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, n’a pas encore réservé d’adversaire, bien que Jorge Masvidal semble avoir la voie rapide vers le prochain titre. Selon Edwards lui-même, cependant, ce pourrait être lui qui finirait par combattre Usman ensuite.

S’adressant à Aaron Bronsteter de TSN, Edwards a déclaré que dans son nouveau contrat pour le combat de Woodley, il y avait une promesse de lancer un titre poids welter s’il levait la main.

Voici ce qu’a dit Edwards.

Selon @Leon_edwardsmma, son nouveau contrat stipule qu’il gagnera un titre de poids welter s’il bat Tyron Woodley le 21 mars à Londres.

«Je pense qu’Usman est blessé au moment où ils le disent, donc si nous pouvons nous battre en mars et qu’il est toujours libre avant l’été, je pense que je serai le prochain dans la file. C’est ce qui est écrit dans mon contrat, que je serai le prochain en ligne », a déclaré Edwards.

«Après avoir battu Tyron Woodley, je recevrai un tir au titre ensuite. Après l’avoir battu, je suis assuré de faire la queue. “

Bien sûr, le timing jouera un grand rôle dans le fait que Edwards obtienne ou non le prochain coup de titre. Si Usman est absent pendant un certain temps, Edwards devra peut-être également attendre un certain temps. Et si Masvidal obtient le prochain coup de titre, alors Edwards pourrait attendre encore plus longtemps. De plus, vous ne savez jamais comment Conor McGregor s’intègre dans le mélange. Sans parler, Edwards doit encore aller là-bas et battre Woodley, et ce n’est pas sûr.

Mais si Edwards bat Woodley et que Usman est libre, ne soyez pas surpris si “Rocky” finit par être le prochain aligné pour la ceinture à 170 livres.

Pensez-vous que Leon Edwards va en effet obtenir le prochain titre de champion poids welter?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 24/01/2020.