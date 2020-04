Leon Edwards envoie un message à Colby Covington

Tout en parlant de son éventuelle arrivée à WWE, Colby Covington pense à son prochain combat à l’UFC. Un combat avec lequel il cherchera à se rapprocher de nouveau du Championnat du Monde Poids mi-moyens. Bien que si je dépendais de lui, je me battrais à nouveau pour le titre, contre Kamaru Usman.

Un autre nom qui sonne un peu est Tyron Woodley. Pas autant Leon Edwardsmais celui-ci aussi est prêt à y faire face, comme il l’a dit dans une récente interview avec le South China Morning Post.

“J’adorerais te fermer la bouche, je n’ai jamais aimé ce mec. Je pense que ce serait un grand combat. C’est comme Usman, mais avec moins de puissance. Il a du cardio, il veut suivre et vous battre de cette façon. Je pense que si vous ne me laissez pas vous ramener, c’est assez facile à battre. Techniquement, ce n’est qu’un élément de plus ».