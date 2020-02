Leon Edwards fait des prédictions pour le combat entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal

Leon Edwards n’est pas un fan de l’altercation de Kamaru Usman et Jorge Masvidal à Radio Row pendant la semaine du Super Bowl.

Les deux faisaient des émissions de radio pour parler de ce qui allait se passer pour eux lorsqu’ils se verraient et entamaient une altercation verbale. Immédiatement, tout a été diffusé sur les réseaux sociaux et le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il n’était pas fan de cela. Pour Edwards, il est d’accord avec White et dit que le MMA et l’UFC semblent faux comme la WWE.

«C’est une période étrange d’être en MMA. C’est comme le genre de chose à la WWE », a déclaré Edwards à BJPENN.com. “Je me concentre uniquement sur moi et le moment venu, je m’en occuperai.”

Beaucoup, dont Chael Sonnen, pensaient que c’était suspect et avaient peut-être été installés. Mais, cela ajoute du battage médiatique au combat alors que White a révélé que Usman et Masvidal avaient été réservés pour se battre l’un l’autre à l’International Fight Week. Ce sera la deuxième défense du titre de “The Nigerian Nightmare” alors que ce sera la première fois que “Gamebred” se battra pour l’or de l’UFC.

C’est un combat très intéressant, mais pour Edwards, il croit que Usman bat Masvidal et défend sa ceinture assez facilement.

“Je dirais probablement Usman. Il est plus équilibré et a beaucoup amélioré sa frappe », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il le ferait et défendrait la ceinture.”

Pour Edwards, il devrait revenir dans l’Octogone lors de l’événement principal de l’UFC London lorsqu’il affrontera Tyron Woodley. S’il gagne, il sera probablement le prochain dans la file d’attente, à moins que Colby Covington n’obtienne le match revanche souhaité.

Au final, l’Anglais ne se soucie pas de savoir comment Usman et Masvidal vont vendre leur combat. Il est également convaincu qu’il battra l’un ou l’autre d’entre eux le moment venu.

Êtes-vous d’accord avec Leon Edwards que l’altercation de Kamaru Usman-Jorge Masvidal était «WWE-esque»?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.