Leon Edwards hors combat avec Tyron Woodley

L’UFC London ne se tiendra plus à Londres, et si elle continue, elle le fera sans la moitié de son événement principal d’origine.

Leon Edwards devait affronter Tyron Woodley dans un combat de 170 livres, mais le poids welter britannique a été contraint de débrancher sa participation au combat après que l’UFC lui ait demandé de sauter dans un avion vers les États-Unis avant une interdiction de voyager contre le coronavirus. est entré en vigueur lundi.

“Hier soir, je me suis endormi avec un certain espoir que l’UFC London continue la semaine prochaine”, a écrit Edwards sur Instagram. «Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment. “

“Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport”, a-t-il poursuivi. «Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous allons au-delà de cela et que nous allons de l’avant. »

Voir ce post sur Instagram

Hier soir, je me suis encore endormi avec un peu d’espoir que l’UFC de Londres continue la semaine prochaine. Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment. Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport. Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous franchissons cette étape et que nous allons de l’avant. Je suis humilié par les milliers de messages de soutien que j’ai reçus dans les heures qui ont suivi l’annonce, je vous apprécie vraiment tous et je ressens beaucoup d’amour en ce moment. J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous. S’il vous plaît, faites attention, nous réussirons tous. Rocheux

Un post partagé par Leon “Rocky” Edwards (@leon_edwardsmma) le 15 mars 2020 à 11h27 PDT

«Je suis touché par les milliers de messages de soutien que j’ai reçus dans les heures qui ont suivi l’annonce, je vous apprécie vraiment tous et je ressens beaucoup d’amour en ce moment. J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous. S’il vous plaît, faites attention, nous allons tous passer au travers. »

“Rocky” n’est que le dernier combattant à se retirer de l’ancienne carte de Londres, que le président de l’UFC Dana White insiste sur le fait que le gouvernement américain n’instaurera pas un verrouillage complet où personne ne sera autorisé à quitter leurs maisons. Avec la propagation exponentielle du Coronavirus, les choses semblent assez sombres pour que ce soit une possibilité réelle dans un proche avenir. Alors que les pays ferment leurs frontières et que des fermetures d’aéroport sont à prévoir, il n’est pas surprenant qu’Edwards n’ait pas voulu s’éloigner de sa famille.

Mais peut-être que cela ouvre la porte à Gilbert Burns, qui vient d’éliminer Demian Maia samedi soir à l’UFC Brasilia. “Durinho” a déclaré peu de temps après qu’il serait plus que disposé à affronter Woodley ou Edwards le week-end prochain.

Pour plus d’informations sur l’état actuel de la carte UFC London qui se tiendra le 21 mars dans un lieu à déterminer, cliquez ici.