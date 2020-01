Leon Edwards partage le scénario du titre UFC «conte de fées»

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC et vedette de l’UFC à Londres, Leon Edwards, a détaillé sa course potentielle de «conte de fées» qui le mènera à un tir au titre.

Edwards, 28 ans, est au milieu d’une séquence de victoires sensationnelle de huit combats dans le championnat de combat ultime qui l’a amené au seuil d’un tir au titre. Son prochain combat aura lieu dans l’événement principal de l’UFC Londres en mars, où il affrontera l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley.

Lors d’une interview avec MMA Junkie, “Rocky” a donné aux fans une idée de ce à quoi s’attendre alors qu’il se prépare pour une énorme année en 2020.

“Je pense que c’est probablement le plus grand combat, contre Masvidal, à cause de ce qui s’est passé entre nous dans les coulisses avec toute l’histoire que nous avons et tout le mauvais sang que nous avons”, a déclaré Edwards.

“Je voudrais qu’Usman ait la ceinture parce qu’il est la dernière personne à me battre”, a déclaré Edwards. «Je voudrais aller là-bas et venger la défaite contre la dernière personne à m’avoir battu, puis remporter le titre mondial en même temps. C’est un conte de fées. “

“Je ne pourrais pas en donner deux (explétifs), pour de vrai”, a déclaré Edwards. “Je vais voir ce qui se passe. Je serai champion quoi qu’il arrive. Je suis juste concentré sur Tyron Woodley pour Londres, en faisant une performance de classe mondiale et en l’empêchant de continuer à se battre pour le titre mondial. “

Edwards a battu quelques grands noms de la division des poids mi-moyens avec son succès contre Rafael dos Anjos, ouvrant les yeux de beaucoup à ce dont il est capable au poids welter.

Son “boeuf” avec Jorge Masvidal après l’UFC Londres l’année dernière pourrait bien jouer un rôle dans un éventuel affrontement entre les deux hommes, mais tout dépend de la façon dont les cartes tombent – en particulier avec des goûts de Kamaru Usman et Conor McGregor qui appellent des tirs dans la division maintenant.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.