Leon Edwards partage quelques conseils pour Conor McGregor

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Leon Edwards a ses propres opinions sur l’avenir de Conor McGregor dans le MMA.

Le numéro quatre poids welter classé a félicité l’Irlandais pour sa performance contre Donald “Cowboy” Cerrone, mais il ne voit pas McGregor décrocher le titre de poids welter de si tôt.

En janvier 2020, “The Notorious” a exécuté une victoire de 40 secondes contre Cowboy dans l’événement principal de l’UFC 246. Après un an d’absence du MMA et un retour de déclaration, il a taquiné la possibilité d’un combat pour le titre contre l’actuel champion Kamaru Usman. Edwards, (dont la seule perte de carrière a été pour Usman en 2015) pense que la taille de McGregor irait contre lui dans le match hypothétique. Dans une interview accordée récemment à Metro, il a déclaré:

“C’est un petit homme et sa taille peut faire une énorme différence si vous êtes un attaquant qui saute dans une division.

“J’ai parlé à Conor à quelques reprises. Je pense qu’il va passer au poids léger. Je ne le vois pas se battre pour un titre poids welter. Fair-play pour lui, car il avait fière allure contre Cerrone. »

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor détenait auparavant les titres UFC poids plume et poids léger. Il y a des spéculations qu’il pourrait finir par combattre le vainqueur du combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Nurmagomedov est le champion des poids légers invaincu et la paire a subi une rivalité imbriquée, depuis leur collision dans un combat en 2019. Conor McGregor a perdu par soumission mais pense qu’il récupérera l’or au titre. Cependant, Khabib Nurmagomedov n’a actuellement aucun intérêt à rattraper son adversaire.

Leon Edwards a ses propres réflexions sur le prochain affrontement de The Notorious:

“S’il reste au poids welter, ce sera contre quelqu’un comme Nate Diaz. Je ne le vois pas se battre contre un poids welter parmi les trois premiers. “Ce sera quelqu’un comme Khabib (Nurmagomedov) ou Nate (Diaz), je pense.”

McGregor a déjà combattu Nate Diaz deux fois dans deux des performances les plus emblématiques de sa carrière. Dans leur première collision, l’Irlandais a perdu par soumission, mais il s’est racheté lors de leur deuxième réunion de l’Octogone. Il a amorcé son chemin vers une victoire par décision et a égalisé le terrain de jeu. Un combat de trilogie permettrait aux légendes du MMA de régler le score, une fois pour toutes.

Pendant ce temps, Leon Edwards devrait affronter Tyron Woodley dans l’événement principal de l’UFC Londres ce mois-ci.

Qui aimeriez-vous voir Conor McGregor se battre ensuite? Et pensez-vous que Leon Edwards a ce qu'il faut pour vaincre l'ancien champion des poids mi-moyens, Tyron Woodley?